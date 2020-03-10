Ispartaspor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Kestelspor ile Manavgat Belediyespor maçında ev sahibi olan Kestelspor takımının seyircisiz maça seyirci almasına itiraz ettiklerini açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’na ve Amatör İşler Müdürlüğü’ne gerekli itirazları yaptırdıklarını söyleyen Başkan Yazgan, dilekçeyi gönderdiklerini bildirdi.



İŞTE O DİLEKÇE

Başkan Atakan Yazgan’ın dilekçesinde şunlar yazıyor; “Kulübümüz Ispartaspor BAL Ligi 7. Grup’ta mücadele etmektedir. Yine 7. Grup’ta mücadele eden Kestelspor’a Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun 03.03.2020 tarh ve 52 sayılı toplantısında almış olduğu karar gereği 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmiştir. Kestelspor’a verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası 08.03.2020 tarihinde Kestelspor – Manavgat Belediyespor karşılaşmasında uygulamaya konulmuştur. Fakat seyircisiz oynanması gereken maç seyircili oynanmış ve AFDK’nın vermiş olduğu ceza kararı uygulanmayarak ihlal edilmiş ve hukuksuz haksız bir durum ortaya çıkmıştır.



13 Temmuz 2019 tarihli Spor Disiplin Yönetmeliğinin 4. Maddesinin r bendinde de spor alanı ‘Spor müsabakalarının veya antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile seyircilere at seyir alanları, özel seyir alanları, sporculara ait soyunma odası ve bu yönetmeliğin uygulanması kapsamında spor yapmaya elverişli alanlar, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları alanları müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler’ olarak tanımlanmaktadır.



Kestelspor taraftarının toplu bir şekilde seyirci niteliği taşıyarak ve makul bir uzaklıkta durmadığı açıktır. Kaldı ki kulübümüze verilen seyircisiz oynama cezasının da uygulandığı maçta, stat duvarlarımızın dışında dahi ekran kurup maç seyredilmesine müsaade edilmemiş ve stada belirli bir uzaklıkta ekran kurabileceğimiz emniyet birimlerince tarafımıza bildirilmiştir. Maçın seyircili oynandığına ilişkin Televizyon Kanalı görüntüleri ve yine bağımsız yayın kuruluşlarının çekmiş olduğu fotoğraflar elimizde mevcuttur.



Bu durum 7. Gruptaki tüm yarışma ve rekabet ortamını sakatlamıştır. Kulübümüz, Kestelspor’a verilen cezanın uygulanmamasından dolayı mağdur edilmiştir. Özellikle Kestelspor müsabakalarında tüm 7. Grup taraftarlarının ve yöneticilerinin de tepkilerine neden olan şaibeli pozisyonlar yaşanmaktadır. Yine tüm bu haksızlıkların ekran görüntüler elimizde mevcuttur. Kestelspor ve yönetimi kural tanımaz bir tutum sergilemektedir. Yaşanan bu son ihlalde sabırlar tükenmiştir. Yaptıkları hukuksuz işe kılıf uydurmaktadırlar. Kestelspor yetkilileri yan sahada bir maç olduğunu ve bu sahadaki seyircilerin Kestel maçını izlemediklerini belirtmektedirler. Bu kurgulanmış bir olaydır. Kestelspor başkanı yan saha tribünlerinde taraftarlarını koordine etmiş maçın seyircili hale gelmesi için mücadele etmiştir. Bununla ilgili görüntüler elimizde mevcuttur.



Bu anlayışla Kestelspor’a verilen seyircisiz oynama cezalarının hiçbir şekilde uygulanamayacağı sonucu çıkmaktadır ki bu da yarışma ortamının hiçbir zaman adil olmayacağı anlamına gelmektedir. Buna göre; Kestelspor hükmen mağlup olmalı, ya da maç tekrarı yapılmalıdır. Bu konunun incelenerek değerlendirilmesini 08.03.2020 tarihinde Kestelspor - Manavgat Belediyespor maçında seyircisiz oynama cezasını uygulatmayan Kestelspor’a hükmen mağlubiyet ya da maç tekrarı cezasının verilmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini saygılarımızla talep ederiz.”

