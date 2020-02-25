JUDONUN YILDIZLARINDAN BAŞARI...

SPORCULARIMIZ TÜRKİYE FİNALLERİNE YÜKSELDİ

ANALİG KARATE TAKIMLARIMIZ YARI FİNALDE

Karaman ilinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup müsabakalarında mücadele eden ilimiz kız ve erkek takımlarımız yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında ilimiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan ANALİG Yarı Final Müsabakalarında başarılar diliyoruz.

21-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya ilide gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup müsabakalarında ilimiz sporcuları İlayda Aydoğmuş 32 kiloda, Şevval Gelir 36 kiloda üçüncü olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandılar.Sporcularımız Rabia Akın, Aleyna Şengün ve Abdullah Gündüz ise grup müsabakalarını beşinci olarak tamamladılar.Sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü