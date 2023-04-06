Gelendost Yaka'daki eski okul binasının sismik değerlendirmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, daha güvenli bir eğitim ortamı için yıkılıp yeniden yapılmasına karar verdi. Eski binanın yıkımı tamamlanmış olup, 8 derslikli yeni Gelendost Yaka İlk ve Ortaokul binasının inşaatına başlanmıştır. Yeni okul binası, öğrenciler için geniş bir bahçe alanı ile depreme dayanıklı, modern, yenilikçi ve güvenli olacak şekilde tasarlanmıştır.Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, eğitime yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, aydınlık bir geleceğin teminatı olan çocuklarımızın çok daha güvenli ve çağdaş ortamlarda eğitim göreceklerini belirtti. .