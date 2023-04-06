- Ankara'da Ispartalılar İftar Sofrasında Buluştu
- Geleneksel Hale Gelen İftar Programı
- Birlik ve Beraberliğin Sembolü: Ispartalılar İftarında Duygusal Anlar
- Isparta Milletvekilleri Hemşehrileriyle Buluştu
- ISVAK Başkanı Mustafa Kemal Battal'ın Konuşması ve Açıklamaları
Ankara'da yaşayan Ispartalılar ve Isparta'ya bağlı ilçelerdeki derneklerin bir araya gelerek düzenlediği geleneksel iftar yemeği gerçekleştirildi. Tüm vakıf ve dernekler adına bir konuşma yapan ISVAK Başkanı Mustafa Kemal Battal, programın birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirtti. Isparta Milletvekilleri Aylin Cesur ve Recep Özel de hemşehrileriyle bir araya gelerek sohbet etti.