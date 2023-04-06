Ankara'da Ispartalılar İftar Sofrasında Buluştu

Geleneksel Hale Gelen İftar Programı

Birlik ve Beraberliğin Sembolü: Ispartalılar İftarında Duygusal Anlar

Isparta Milletvekilleri Hemşehrileriyle Buluştu

ISVAK Başkanı Mustafa Kemal Battal'ın Konuşması ve Açıklamaları

Ankara'da yaşayan Ispartalılar ve Isparta'ya bağlı ilçelerdeki derneklerin bir araya gelerek düzenlediği geleneksel iftar yemeği gerçekleştirildi. Tüm vakıf ve dernekler adına bir konuşma yapan ISVAK Başkanı Mustafa Kemal Battal, programın birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirtti. Isparta Milletvekilleri Aylin Cesur ve Recep Özel de hemşehrileriyle bir araya gelerek sohbet etti.