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Isparta Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu Toplantısı Yapıldı

Isparta Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu Toplantısı Yapıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 21.12.2022 20:29
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Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu Toplantısı Yapıldı
Isparta Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) ikinci dönem toplantısı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Vali Aydın Baruş’un başkanlığında yapıldı. 
Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISÜBÜ Rektörü Prof.Dr. Yılmaz Çatal, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Mehmet Saltan, il müdürleri,  Ticaret ve Sanayi Odası, Borsa ve  OSB’lerin temsilcileri, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. 
Toplantının açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu’nun amacının il genelindeki temel sanayi ve teknoloji stratejilerinin belirlenmesi olduğunu ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek olduğunu söyledi. Vali Baruş; “Bu toplantılarda ilimizdeki sanayi stratejilerini belirlemek ve karşılaştığımız sorunlara çözüm bulabilmek için bir araya geldik. Bu toplantımızın bu yıl ikincisini yapıyoruz. Daha önceki toplantılarda görüşülen konuların genel bir değerlendirmesini yapacağız. Tüm sanayi işletmelerimizle Ticaret ve Sanayi Odamızın talepleri doğrultusunda üniversitelerimizin akademisyenleri ile iş birliği yapacağız. Bunun yanında teknoloji kullanımının sanayide yaygınlaştırılması adına sanayici ve akademisyenlerimizin uygun platformlarda buluşturulması noktasında yapabileceklerimizi ele alacağız. Üniversitelerimizin AR-GE birimleri ile Teknokent’te üretilen teknoloji ve bilgi birikimlerinin sanayiye aktarılması noktasında görüşlerimizi ortaya koyacağız” dedi. 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin ülkemizde farklı misyon üstlenmiş iki üniversiteden biri olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal; “Biz uygulama ve bilimi bir araya getiren bir üniversiteyiz” dedi.
Isparta’nın mevcut sanayi ve iş gücü ile ilgili olarak katılımcılara bir sunum yapan Sanayi ve Teknoloji il Müdürü Tufan Uysal, verileri katılımcılar ile paylaştı.
Toplantıda organize sanayi bölgelerinin Teknokent’le iş birliği çalışmaları istişare edilerek yol haritası çıkarıldı. Toplantı Vali Baruş ve kurul üyelerinin stratejik yol haritasına dair fikir alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.
 
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