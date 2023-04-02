- Tambalaj Fiyatlarıyla Ambalaj Seçimini Kolaylaştırıyor!
- İşte Ambalajın Yeni Adı: Tambalaj! Tüm Ebatlardaki Koliler 5 ₺!
Yüksek kaliteli ürünleri ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle bölgedeki saygın firmalar arasında yer alır. Ambalaj sektöründe yaratıcı çözümler sunan Tambalaj, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir.
Firmanın yeni sloganı "Ambalajın Yeni Adı" olarak belirlenmiştir. Bu slogan, Tambalaj'ın sektördeki yenilikçi ve öncü konumunu vurgulamaktadır. Firma, ambalaj sektöründe kalite ve güvenilirlik konusunda fark yaratmakta ve müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaktadır.
Tambalaj'ın tüm ebatlardaki kolileri tek fiyata satışa çıkarması, bölgedeki firmaların ambalaj maliyetlerini önemli ölçüde düşürecektir. Bu kampanya ile müşterilerin taleplerine cevap veren Tambalaj, kalitesi ve uygun fiyatıyla bölgedeki ambalaj ihtiyacını karşılamaya devam edecektir.
letişim:
Tambalaj
Ambalaj Ürünleri
Toptan ve Perakende
Davraz Mahallesi
Yeni Çarşamba Pazarı
D Blok
No: 96
Merkez- Isparta/ Türkiye
Kurumsal Telefon:
0 (535) 954 29 85
0 (545) 813 16 14
Web Sayfası:
www.tambalaj.com
-Poşet
-İp
-Çuval
-Koli
-Kâğıt
-Kese kâğıdı
-Balonlu naylon (patpat)
-Bant
-Streç film
-Köpük tabak
-Plastik servis malzemeleri
-Buzdolabı poşeti
-Folyo
-Ve daha yüzlerce çeşit malzeme Tambalaj'da...!