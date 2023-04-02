Tambalaj Fiyatlarıyla Ambalaj Seçimini Kolaylaştırıyor!

İşte Ambalajın Yeni Adı: Tambalaj! Tüm Ebatlardaki Koliler 5 ₺!

Tambalaj

Ambalaj Ürünleri

Toptan ve Perakende

Davraz Mahallesi

Yeni Çarşamba Pazarı

D Blok

No: 96

Merkez- Isparta/ Türkiye

0 (535) 954 29 85

0 (545) 813 16 14

-Poşet

-İp

-Çuval

-Koli

-Kâğıt

-Kese kâğıdı

-Balonlu naylon (patpat)

-Bant

-Streç film

-Köpük tabak

-Plastik servis malzemeleri

-Buzdolabı poşeti

-Folyo

























































Isparta merkezli ambalaj firması Tambalaj, müşterilerine yönelik cazip bir kampanya başlattı. Firma tüm ebatlardaki kolileri tek fiyata satışa çıkardı ve fiyatını 5 ₺ olarak belirledi. Bu kampanya kapsamında, çeşitli sektörlerden firmalar ihtiyaç duydukları kolileri uygun fiyatlı bir şekilde temin edebilecekler.Yüksek kaliteli ürünleri ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle bölgedeki saygın firmalar arasında yer alır. Ambalaj sektöründe yaratıcı çözümler sunan Tambalaj, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir.Firmanın yeni sloganı "Ambalajın Yeni Adı" olarak belirlenmiştir. Bu slogan, Tambalaj'ın sektördeki yenilikçi ve öncü konumunu vurgulamaktadır. Firma, ambalaj sektöründe kalite ve güvenilirlik konusunda fark yaratmakta ve müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaktadır.Tambalaj'ın tüm ebatlardaki kolileri tek fiyata satışa çıkarması, bölgedeki firmaların ambalaj maliyetlerini önemli ölçüde düşürecektir. Bu kampanya ile müşterilerin taleplerine cevap veren Tambalaj, kalitesi ve uygun fiyatıyla bölgedeki ambalaj ihtiyacını karşılamaya devam edecektir.