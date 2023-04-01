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Ezgi Patisserie ile tatlı bir dünyaya adım atın ve en özel tatlıları deneyimleyin!

Tatlı düşkünlerine özel lezzetler burada!

En özel tatlılar, Ezgi Patisserie'de!







Ezgi Patisserie, Isparta'nın en sevilen ve en lezzetli tatlılarına sahip bir markadır. Her biri özenle hazırlanan tatlıları ile müşterilerine unutulmaz lezzetler sunan Ezgi Patisserie, tatlı tutkunlarının vazgeçilmez adresi haline gelmiştir.Ramazan Bayramı yaklaşırken, Ezgi Patisserie tatlı severlere özel bir fırsat sunuyor. Bayram boyunca özel tatlı siparişleri alınacak ve müşterilerine en lezzetli tatlıları sunulacaktır. Bayram tatlıları arasında baklava, sarıburma, tulumba, kadayıf ve daha birçok özel tatlı bulunmaktadır.Ezgi Patisserie'ye ulaşmak için telefon veya WhatsApp numaralarından herhangi birini kullanabilirsiniz. Ayrıca Isparta Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Ezgi Patisserie'yi ziyaret ederek lezzetli tatlıları tadabilirsiniz. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: