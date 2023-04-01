Ramazan Bayramı yaklaşırken, Ezgi Patisserie tatlı severlere özel bir fırsat sunuyor. Bayram boyunca özel tatlı siparişleri alınacak ve müşterilerine en lezzetli tatlıları sunulacaktır. Bayram tatlıları arasında baklava, sarıburma, tulumba, kadayıf ve daha birçok özel tatlı bulunmaktadır.
Ezgi Patisserie'ye ulaşmak için telefon veya WhatsApp numaralarından herhangi birini kullanabilirsiniz. Ayrıca Isparta Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Ezgi Patisserie'yi ziyaret ederek lezzetli tatlıları tadabilirsiniz. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Telefon: 0 246 232 59 01
WhatsApp: 0542 685 27 72
Adres: Cumhuriyet Caddesi No: 26 ISPARTA
- Ezgi Patisserie ile tatlı bir dünyaya adım atın ve en özel tatlıları deneyimleyin!
- Tatlı düşkünlerine özel lezzetler burada!
- En özel tatlılar, Ezgi Patisserie'de!