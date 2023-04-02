Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Okul sporları Halkoyunları Isparta İl Birinciliği 6 Mart Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmaya ilgi yoğun olurken, İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Erhan BAYDUR, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Mahmut DANAYİYEN ve diğer misafirler de katılım sağladı.Yarışma sonuçlarına göre, gençler kategorisinde Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi, yıldızlar kategorisinde Keçiborlu Borsa İstanbul Ortaokulu birinci olurken, Kuleönü Ortaokulu ikinci ve Kadir Boylu Ortaokulu üçüncü oldu. Minikler kategorisinde ise Sevim Örnek İlkokulu birinci olurken, yıldızlar kategorisinde ise Hızırbey Ortaokulu birincilik kazandı.Öğrencilerin ve emeği geçen öğretmenlerin başarılarını kutlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve destek olan herkese teşekkür etti.