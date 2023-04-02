Yarışma sonuçlarına göre, gençler kategorisinde Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi, yıldızlar kategorisinde Keçiborlu Borsa İstanbul Ortaokulu birinci olurken, Kuleönü Ortaokulu ikinci ve Kadir Boylu Ortaokulu üçüncü oldu. Minikler kategorisinde ise Sevim Örnek İlkokulu birinci olurken, yıldızlar kategorisinde ise Hızırbey Ortaokulu birincilik kazandı.
Öğrencilerin ve emeği geçen öğretmenlerin başarılarını kutlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve destek olan herkese teşekkür etti.