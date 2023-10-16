Isparta'yı Keşfe Başladık

Isparta'nın zengin tarihi mirası, doğal güzellikleri ve kültürel değerleri daha fazla kişiye tanıtmak amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 2017 yılında başlatılan "Keşif Isparta" yeni dönem gezileri başladı.Bu etkinlik kapsamında her hafta cumartesi günleri, tarihi ve doğal alanları keşfeden, farklı kültürleri tanıtan yolculuklar düzenlenmektedir. Gezi serüveninin ilk durağı, Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi oldu. Öğrenciler, müzeyi ziyaret ederek Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık etmiş 6 milyon 400 bin objenin sergilendiği bu 17 bin m2lik kampüsün ve 6 bin m2lik kapalı alanın tarihi önemini yakından gördüler.Sonraki durakları Atabey ilçesi sınırlarında bulunan Gazi Ertokuş Medresesi oldu. Öğrenciler, Selçuklu medeniyetinden izler taşıyan bu medrese içinde bulunan muhteşem geometrik şekillerle büyülenerek tarihi bir yolculuk yaptılar."Keşif Isparta" kapsamında, öğrenciler Eğirdir Gölü'nü keşfettiler ve bu önemli doğal habitat hakkında bilgi edindiler. SDÜ öğrencileri, Can Ada'dan sonra Yeşil Ada'ya da geçerek doğanın ve gölün güzelliklerini daha yakından deneyimlediler."Keşif Isparta" etkinliği, Isparta'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkese bu güzel şehrin sırlarını açma fırsatı sunmaktadır. Gelecekteki geziler, bu büyüleyici bölgenin daha fazla insan tarafından keşfedilmesine katkıda bulunmaya devam edecektir.