TKDK Isparta'ya Yeni Fırsatlar Sunuyor!

TKDK Isparta'ya Yeni Fırsatlar Sunuyor!
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ipart-2 Programı ile Isparta'ya Yeni Fırsatlar Sunuyor
Isparta, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile işbirliği yaparak büyük bir başarı elde etmektedir. Özellikle yaz sebze ve meyve depolama ile paketleme alanında Isparta, TKDK'dan alınan hibe destekleri sayesinde önemli bir mesafe kat etmiştir.
Meyve ve sebze depolama, paketleme, meyve işleme ve meyve kurutma sektörlerinde Türkiye'de en fazla hibe desteği alan il olarak Isparta, bu alandaki liderliğini sürdürmektedir. Ayrıca, Isparta Türkiye'nin en büyük meyve deposuna sahiptir ve atmosfer kontrollü soğuk hava depoları sayesinde meyve sebze depolama kapasitesi en yüksek il konumundadır.
TKDK-Isparta İl Koordinatörlüğü, şu ana kadar Türkiye genelinde meyve sebze depolama, paketleme, meyve işleme ve meyve kurutma sektörlerinde en fazla hibe ödeyen il olmuştur. Bu hibe destekleri sayesinde Isparta, son derece teknolojik altyapıya sahip paketleme üniteleri ile donatılmıştır. Bu tesisler, Isparta'nın ihracatını artırmak ve uluslararası pazarda daha rekabetçi olmasını sağlamaktadır.
TKDK'nın hibe destekleri, Isparta'da 245 milyon lira hibe desteği ödeyerek yaklaşık 2000 kişinin istihdam edilmesine katkı sağlamıştır. Bu destekler sayesinde Isparta, modern ve teknolojik işletmelere kavuşmuş ve istihdam artışı sağlamıştır.
TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, Isparta'nın tarım ve kırsal kalkınma alanındaki başarılarını ve TKDK'nın katkılarını vurgulayarak, TKDK'nın Isparta'ya kazandırdığı bu tesislerin bölge ekonomisine ve istihdama büyük katkılar sağladığını belirtmiştir. Bu başarılar, Isparta'nın tarım ve hayvancılık sektöründeki potansiyelini göstermektedir.
Ipart-2 Programı kapsamında yapılan bu çalışmalar, Isparta'nın tarım ve kırsal kalkınma alanında önemli bir oyuncu olmasını sağlamıştır ve gelecekte daha fazla başarıya gebe görünmektedir.
 

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Isparta'da Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesine Önemli Katkılar Sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,
Ipart-2 Programının 13. Başvuru Dönemi Yatırımcılara Yeni Fırsatlar Sunuyor.
Isparta bu alanda TKDK'dan en iyi yararlanan illerin başında geliyor.
Özellikle de yaz sebze ve meyvenin depolanması paketlenmesinde Isparta sağlanan hibe desteklerle önemli bir mesafe kat etti.
Meyve sebze depolama ve paketlemede Isparta'nın en fazla hibe desteği alan il olduğuna dikkat çeken, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, atmosfer kontrollü soğuk hava deposunda da Isparta ilk sırada, bunda TKDK hibe desteklerinin çok ciddi katkıları oldu diye konuştu.

Gülcü: ''Tabii şu ana kadar bizim TKDK-Isparta İl Koordinatörlüğü 42 il içerisinde meyve sebze depolama paketleme,meyve işleme, meyve kurutma sektörlerinde Türkiye'de en fazla hibe ödeyen il oldu.
Isparta ayrıca Türkiye'nin meyve deposu biliyorsunuz.
Meyve depolama kapasitesi en yüksek olan il de yine Isparta.
Bu yönde tabii TKDK'nın hibe destekleri ile atmosfer kontrollü son derece teknolojik altyapıya sahip,gelişmiş bir paketleme ünitelerinin olduğu meyve sebze işleme sektörünün gerçekten ihracat noktasında özellikle, her ülkenin istediği özelliklere sahip meyveleri tastifleyebilecek, paketleyebilecek bir altyapıya kavuşturulmasında, TKDK hibe desteklerinin çok ciddi katkıları oldu.
Bu anlamda ihracatın gelişmesi, ihracat rakamlarının yükselmesi noktasında bu kurulan tesislerin önemli katkılarının olduğunu düşünüyorum ben.
O da bizi ayrıca gururlandırıyor tabii.'' Dedi.

Isparta'da 245 milyon lira hibe desteği ödeyen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2000 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

Gülcü şöyle davm etti: ''Ipart 2 programının sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Çıkmış olduğumuz bu 13. çağrının son çağrı olacağını düşünüyoruz.
İpart 2 programı kapsamında 2017 yılından bu yana Isparta'da 245 milyon lira hibe desteği ödedik TKDK olarak.
Geçtiğimiz yıl 2022 yılında 72 milyon liralık bir hibe ödemesi yaptık.
2023 yılı sonuna kadar da bu yıl sonuna kadar da 31 Aralık'a kadar da yaklaşık 65-70 milyon lira civarında bir hibe ödemesi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Şu ana kadar ödediğimiz hibe miktarı devam eden projelerde 33 milyon lira.
Projelerimizi zaten uzmanlarımız yerinde bizzat ben kendim yerinde gidip kontrol ediyoruz.
İnşallah çok modern, çok teknolojik altyapıya sahip Avrupa Birliği standartlarında güzel işletmeler Isparta'ya kazandırdık.
Yaklaşık 2000'e yakın kişide yeni istihdam sağlanmış olduğu 2000 kişi için üretim hızlı bir şekilde devam ediyor.'' Dedi.
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TKDK Isparta'ya Yeni Fırsatlar Sunuyor!
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