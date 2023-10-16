TKDK Isparta'ya Yeni Fırsatlar Sunuyor!

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ipart-2 Programı ile Isparta'ya Yeni Fırsatlar Sunuyor

Isparta, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile işbirliği yaparak büyük bir başarı elde etmektedir. Özellikle yaz sebze ve meyve depolama ile paketleme alanında Isparta, TKDK'dan alınan hibe destekleri sayesinde önemli bir mesafe kat etmiştir.

Meyve ve sebze depolama, paketleme, meyve işleme ve meyve kurutma sektörlerinde Türkiye'de en fazla hibe desteği alan il olarak Isparta, bu alandaki liderliğini sürdürmektedir. Ayrıca, Isparta Türkiye'nin en büyük meyve deposuna sahiptir ve atmosfer kontrollü soğuk hava depoları sayesinde meyve sebze depolama kapasitesi en yüksek il konumundadır.

TKDK-Isparta İl Koordinatörlüğü, şu ana kadar Türkiye genelinde meyve sebze depolama, paketleme, meyve işleme ve meyve kurutma sektörlerinde en fazla hibe ödeyen il olmuştur. Bu hibe destekleri sayesinde Isparta, son derece teknolojik altyapıya sahip paketleme üniteleri ile donatılmıştır. Bu tesisler, Isparta'nın ihracatını artırmak ve uluslararası pazarda daha rekabetçi olmasını sağlamaktadır.

TKDK'nın hibe destekleri, Isparta'da 245 milyon lira hibe desteği ödeyerek yaklaşık 2000 kişinin istihdam edilmesine katkı sağlamıştır. Bu destekler sayesinde Isparta, modern ve teknolojik işletmelere kavuşmuş ve istihdam artışı sağlamıştır.

TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, Isparta'nın tarım ve kırsal kalkınma alanındaki başarılarını ve TKDK'nın katkılarını vurgulayarak, TKDK'nın Isparta'ya kazandırdığı bu tesislerin bölge ekonomisine ve istihdama büyük katkılar sağladığını belirtmiştir. Bu başarılar, Isparta'nın tarım ve hayvancılık sektöründeki potansiyelini göstermektedir.

Ipart-2 Programı kapsamında yapılan bu çalışmalar, Isparta'nın tarım ve kırsal kalkınma alanında önemli bir oyuncu olmasını sağlamıştır ve gelecekte daha fazla başarıya gebe görünmektedir.