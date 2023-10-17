Isparta'da FETÖ Operasyonu!



Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ Operasyonu: İhraç Öğretmen Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) kapsamında hakkında '6 yıl 3 Ay' hapis cezası ile arama kararı bulunan ihraç öğretmen L.G.'yi başarılı bir operasyonla yakaladı.

Isparta Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şahıs, adliye işlemlerinin ardından Isparta Kapalı E Tipi Cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, FETÖ/PDY ve benzeri terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve kamu düzeni ile halkın güvenliğini sağlamak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladılar. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede halkın işbirliği ve duyarlılığının büyük önem taşıdığını belirterek, şüpheli faaliyetlerden şüphelenen vatandaşların ilgili mercilere bilgi vermesini rica ettiler.