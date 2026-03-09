ISPARTA'YI DA SALLADI: 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KORKUTTU!

ISPARTA'YI DA SALLADI: DENİZLİ MERKEZLİ 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KORKUTTU!

ISPARTA (Özel Haber) – Denizli’nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli sarsıntı, çevre illerle birlikte Isparta’da da güçlü bir şekilde hissedilerek kısa süreli paniğe yol açtı.

Depremin Detayları:

Merkez Üssü: Denizli / Buldan

Büyüklük: 5.1

Saat: 09.21

Derinlik: 7 kilometre

Isparta Güne Sarsıntıyla Başladı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Isparta’nın birçok bölgesinde vatandaşlar tarafından net bir şekilde hissedildi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan bu olay, evlerinde ve iş yerlerinde olan vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı.

Can veya Mal Kaybı Rapor Edilmedi Depremin ardından yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, ne merkez üssü Denizli’de ne de sarsıntının yankı bulduğu Isparta’da şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı yapılmadı. Gelişmelerin ilgili birimlerce yakından takip edildiği ve saha tarama ile olası hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlara sükunetlerini korumaları, yalnızca AFAD ve resmi kurumların yapacağı açıklamalara itibar etmeleri ve olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.