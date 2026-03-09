isparta-oto-ekspertiz

ISPARTA'YI DA SALLADI: 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KORKUTTU!

ISPARTA'YI DA SALLADI: 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KORKUTTU!
ISPARTA 0
isparta-oto-ekspertiz-raporu

ISPARTA'YI DA SALLADI: DENİZLİ MERKEZLİ 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KORKUTTU!

ISPARTA (Özel Haber) – Denizli’nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli sarsıntı, çevre illerle birlikte Isparta’da da güçlü bir şekilde hissedilerek kısa süreli paniğe yol açtı.

Depremin Detayları:

  • Merkez Üssü: Denizli / Buldan

  • Büyüklük: 5.1

  • Saat: 09.21

  • Derinlik: 7 kilometre

Isparta Güne Sarsıntıyla Başladı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Isparta’nın birçok bölgesinde vatandaşlar tarafından net bir şekilde hissedildi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan bu olay, evlerinde ve iş yerlerinde olan vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı.

Can veya Mal Kaybı Rapor Edilmedi Depremin ardından yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, ne merkez üssü Denizli’de ne de sarsıntının yankı bulduğu Isparta’da şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı yapılmadı. Gelişmelerin ilgili birimlerce yakından takip edildiği ve saha tarama ile olası hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlara sükunetlerini korumaları, yalnızca AFAD ve resmi kurumların yapacağı açıklamalara itibar etmeleri ve olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'YI DA SALLADI: 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KORKUTTU!
ISPARTA’DA KUMAR OPERASYONU: 2 ADRESE BASKIN!
Isparta’da Saç Tasarımında Devrim: Yüksel Hair Concept ile Tanışın!
İNCE Mühendislik’ten Ramazan’a Özel İndirim: Ticari Aracınızı Otomobile Dönüştürün, Rahat Edin!
ISPARTA FATİH MAHALLESİ’NDE PRESTİJLİ KİRALIK OFİS: İTİMAT PLAZA
Gökmenoğlu’ndan "Milli Servet" Çıkışı: "Yıkmak Vebaldir, Gelin Kurtaralım!"
Isparta Polisi Firari Dolandırıcıyı Yakaladı: 9 Yıl Hapis Cezası Vardı
Isparta Araç Kaplama ve Oto Kuaför Merkezi: Talat Car Detailing
Isparta Merkezli Siber Operasyon
DAVRAZ PREFABRİK’TEN RAMAZAN MÜJDESİ: ÖZEL FİYATLARLA BAYRAMDA YENİ EVİNİZDESİNİZ!
RAMAZAN’IN EN TATLI HALİ NUR PASTANESİ’NDE! İSTER ŞUBEDEN ALIN, İSTER TEK TIKLA KAPINIZA GELSİN
ISPARTA İSTİKBAL MOBİLYA’DAN RAMAZAN BEREKETİ: MERKEZ VE AVM MAĞAZALARINDA BÜYÜK İNDİRİM!
ISPARTA’DA FIRTINA KABUSU: CAMİ MİNARESİ BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE DEVRİLDİ
Isparta'da Narko-Timlerden Zehir Tacirlerine Darbe!
Isparta'da 'Suç Makinesi' Jandarmadan Kaçamadı
Isparta'da Gece Acıkanların Yeni Adresi Belli Oldu: Kömür Ateşinde Gerçek Kokoreç!
Isparta’da İftarın Değişmez Adresi: Iyaş Restoran’dan Ramazan’a Özel 6 Farklı Menü!
Isparta'da Araç Tutkunlarının Değişmez Adresi: Gündem Oto Müzik ile "Premium" Dönüşüm
Isparta Belediye Meclisi’nde Gerilimli Anlar: Eleştiri Var, Çözüm Arayışı Zayıf
ISPARTA'DA BÜYÜK OPERASYON!
Isparta'da "Oto Faresi" JASAT'tan Kaçamadı
MEYDAN AVM'DE "MEYDAN" KALMADI! İSMİ VAR, CİSMİ YOK...
Isparta Jandarmasından Düzensiz Göçe Geçit Yok
Isparta Emniyeti Suçlulara Göz Açtırmıyor: 44 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı!
Isparta’da Doğal Şifanın Adresi Belli Oldu: Dumanlar Aktar ile Kışa "Bomba" Gibi Girin
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-OTO-SES-MULTİMEDYA-CARPLAY

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

ısparta cam balkon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’da Saç Tasarımında Devrim: Yüksel Hair Concept ile Tanışın!Isparta’da Saç Tasarımında Devrim: Yüksel Hair Concept ile Tanışın!02 Mart 2026
Özel Anlarınızı Taçlandıran Şıklık: Kıyafet Sepeti'nde Abiye, Büyük Beden Abiye ve Büyük Beden Nikah ElbiseleriÖzel Anlarınızı Taçlandıran Şıklık: Kıyafet Sepeti'nde Abiye, Büyük Beden Abiye ve Büyük Beden Nikah Elbiseleri05 Mart 2026
Bayramın Lezzet Mirası: Ezgi Patisserie ile Tatlı Bir Gelenek!Bayramın Lezzet Mirası: Ezgi Patisserie ile Tatlı Bir Gelenek!02 Mart 2026
ISPARTA’DA KUMAR OPERASYONU: 2 ADRESE BASKIN!ISPARTA’DA KUMAR OPERASYONU: 2 ADRESE BASKIN!08 Mart 2026
ISPARTA'YI DA SALLADI: 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KORKUTTU!ISPARTA'YI DA SALLADI: 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KORKUTTU!09 Mart 2026