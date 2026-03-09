ISPARTA’DA KUMAR OPERASYONU: 2 ADRESE BASKIN!

ISPARTA (Özel Haber) – Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği denetimlerle kumar oynayanlara ve yer temin edenlere göz açtırmıyor. Ahlak Büro Amirliği tarafından eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda şahsa ceza yağdı.

İki Mahallede Eş Zamanlı Denetim

Isparta Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar kapsamında; Bağlar Mahallesi ve Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren iki farklı adrese baskın düzenlendi. Yapılan denetimlerde, söz konusu adreslerde iskambil kağıtları, okey taşları ve pullar ile kumar oynandığı suçüstü tespit edildi.

18 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Gerçekleştirilen operasyonun bilançosu ise şöyle açıklandı:

Kumar oynadığı tespit edilen 16 şahsa idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı belirlenen 2 şahıs hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.

Materyallere El Konuldu

Operasyon sırasında kumar oynamada kullanılan nakit paralar ile tüm oyun materyallerine (iskambil kağıtları, okey takımları ve pullar) emniyet güçleri tarafından el konuldu.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür yasa dışı faaliyetlere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.



