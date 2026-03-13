ISPARTA İŞKUR VE DEFTERDARLIKTAN İSTİHDAM FIRSATI: 5 KİŞİ ALINACAK

ISPARTA (Özel Haber)

Defterdarlığa bağlı kurumlarda kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini desteklemek amacıyla 10 ay sürecek "İşgücü Uyum Programı" (İUP) düzenlenecek

Program kapsamında toplam 5 kişilik alım yapılacak

Başvurular 12 Mart’ta Başlıyor

İstihdam programından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 12 Mart – 16 Mart 2026 tarihleri arasında yapabilecek

Başvurular; e-Devlet kapısı, ALO 170 çağrı merkezi, www.iskur.gov.tr e-şube adresi üzerinden çevrimiçi olarak veya doğrudan İŞKUR İl Müdürlüğüne giderek şahsen yapılabilecek

Kura Çekimi 25 Mart’ta Yapılacak

Programa katılacak şanslı isimler noter kurasıyla belirlenecek

Kura çekimi, 25 Mart 2026 tarihinde saat 10:00’da Isparta Defterdarlığı Yemekhanesi’nde gerçekleştirilecek

Kura sonucunda belirlenen 5 kişi, 6 Nisan 2026 tarihinde işbaşı yapacak ve program 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek

Kimler Başvurabilir? (Aranan Şartlar)

İŞKUR tarafından açıklanan İşgücü Uyum Programına katılım şartları ise şu şekilde belirlendi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve İŞKUR’a kayıtlı bulunmak .

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak .

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak .

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede sigortalı olarak çalışmıyor olmak .

Aynı hanede yaşayanların toplam aylık gelirinin, net asgari ücretin iki katını ( 56.151,00 TL ) aşmaması .

Hâlihazırda İŞKUR'un sunduğu diğer aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak .

