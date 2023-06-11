Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Haziran 2023 Pazar günü Isparta çevresinde hava durumu dikkat gerektirecek şekilde değişecek. Sabah saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, yerel kuvvetli (21* 50 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara neden olabilir. Ayrıca, ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

Meteoroloji yetkilileri, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu uyarıyı yapmaktadır. Lütfen bu uyarıya dikkat ederek, olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması gerektiğini unutmayın.

Bölge sakinleri, yağışlı hava şartlarına karşı dikkatli olmalı, şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanları yanlarında bulundurmalıdır. Açık alanlarda bulunan kişilerin kapalı ve güvenli bir yerde barınmaları önerilmektedir.

Bu uyarılar, halkımızın güvenliği ve sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Meteorolojik uyarılarımızı takip etmeye devam edin ve ilgili yetkililerin yönlendirmelerine uyun.

Unutmayın, doğa olaylarına karşı hazırlıklı olmak, güvenliğimizi sağlamak için en önemli adımdır.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

