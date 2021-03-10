ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN

MİRAÇ KANDİLİ MESAJI





İslam âleminde çok özel bir yere sahip olan ve Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandiline kavuşmanın büyük heyecan ve mutluluğu içindeyiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV), Mekkede'ki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ettiği yolculuk anlamına gelen bu özel gecede, Peygamber Efendimizin göğe yükselişi Miraç olarak adlandırılmıştır.

Mübarek Ramazan-ı Şerif Ayının habercisi olan, Semanın kapılarının ardına kadar açıldığı, rahmetin, merhametin ve mağfiretin bol bol yağdığı böyle bir geceyi fırsat bilip, insanlığın yararına değer üretme, her türlü kötülükten arınma ve küresel salgından korunma adına dua ve ibadet ile değerlendirmeliyiz.

Feyiz ve bereket dolu mübarek Miraç Kandilinin, kardeşlik ve barış duygularını güçlendirmesi, ülkemiz ve tüm insanlık âlemine huzur, mutluluk, sağlık ve barış getirmesi temennisiyle tüm hemşerilerimin Miraç kandilini kutlarım.





