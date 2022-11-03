Isparta’nın ihracatı 35,6 milyon dolar

Isparta 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında 35 milyon 672 bin 36 dolar değerinde ihracat yaptı. 1 Ocak- 31 Ekim 2022 arasındaki ihracat değeri ise toplamda 375 milyon 217 bin 66 dolar şeklinde hesaplandı.



-Geçen yılın aynı döneminde ne olmuştu?

Isparta Eylül 2022’de 39 milyon dolar değerinde ihracat yapmıştı. Ekim 2021’de ise ihracat geliri 30,7 milyon dolar bandında idi. 1 Ocak- 31 Ekim 2021 tarihleri arasındaki ihracat geliri ise 370 milyon 379 bin 69 dolar olarak kayıtlara geçmişti.



-Isparta, 81 kent içerisinde 32’nci sırada

Isparta, Türkiye çapında ihracat geliri bakımından 81 kent içerisinde 32’inci sırada yer aldı. Batı Akdeniz Bölgesi’nin ihracat geliri ise 2 milyar doları aştı.



-Batı Akdeniz Bölgesi İhracat Atlası:

-İhracat 200 milyon bandına yaklaştı

Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31Ekim 2022 tarihleri arasında 192 milyon 805 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde ihracat 202 milyon 482 bin dolar idi. Değişim oranı yüzde – 4,8; Pay (22) yüzde 1,0 olarak gerçekleşti.



-Düzey 2- TR 61’de ihracat geliri 2 milyar doları aştı

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-31 Ekim 2022 tarihleri arasında ise ihracat 2 milyar 125 milyon 680 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 2 milyar 065 milyon 346 bin dolar idi. Değişim 2,9 oldu. Pay (20) yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.



Kent Eki.’22 Sıra Oca.- Eki.’22



Antalya 159.853,22 15 1.660.209,57

Isparta 35.672,36 32 375.217,66

Afyon 30.095,57 35 343.301,82

Burdur 19.565,57 45 230.374,00



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Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.416,62

Mayıs 31.890,21

Haziran 48.291,57

Temmuz 38.314,73

Ağustos 33.656,39

Eylül 39.086,86

Ekim 35.672,36



Toplam 375.217,66

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Isparta- İhracat- 2021 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 51.029,40

Temmuz 37.877,06

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.551,72

Ekim 30.714,27

Kasım 33.864,46

Aralık 35.978,73



Genel Toplam 440.204,12

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Isparta’nın Ekim 2022 dönemi ihracatı: 35.672,36 dolar.

Isparta’nın 1 Ocak- 31 Ekim 2022 dönemi ihracatı: 375.217,66 dolar.

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Isparta’nın Ekim 2021 dönemi ihracatı: 30.762,99 dolar.

Isparta’nın 1 Ocak- 31 Ekim 2021 dönemi ihracatı: 370.379,69 dolar.

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Isparta’nın Eylül 2022 dönemi ihracatı: 39.086,86 dolar.

