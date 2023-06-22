IGİAD'ın Yeni Yönetimi, IGC Başkanı Baş'ı Ziyaret Etti

Isparta Genç İş İnsanları Derneği'nin (IGİAD) yeni yönetimi, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş'ı Tuhafiyeciler Sitesi'ndeki ofisinde ziyaret etti. Dernek Başkanı Süleyman Çağrı Çiftçi, ziyaret sırasında dernek çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, beraberinde Başkan Yardımcısı Nazmi Gülal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Yarar, Kenan Özbayrakçı, Senih Gençgönül ve Dernek Koordinatörü Ruzin Azerhan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, IGİAD'ın 50 dolayında üyeye sahip olduğunu ve yeni yönetim olarak seçildiklerini belirtti. Çiftçi, derneğin köklü ve başarılı bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, dernek olarak kent ve dernek potansiyellerini kullanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ayrıca, Dernek Başkanı Çiftçi, IGİAD olarak birçok projeye destek verdiklerini ve halka dokunmayı amaçladıklarını belirterek, basınla daha sıkı bir işbirliği içerisinde olmak istediklerini dile getirdi.

Ziyaret sırasında konuşan Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş ise dernek yönetimine ziyaretleri için teşekkür ederek, basının dernek faaliyetlerini her zaman desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret, sohbet ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.