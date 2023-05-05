IGSİAD Başkanı Kubilay KAPI: Isparta'nın Spor Şehri Olarak Temsil Edilmesine Destek Olmalıyız

Isparta'nın Spor Değerlerine Sahip Çıkmak İçin IGSİAD'dan Destek Çağrısı

Isparta 32 Spor'a Destek Çağrısı: IGSİAD Başkanı Kubilay KAPI Tüm Üyeleri Maça Davet Ediyor

Kubilay KAPI: Isparta 32 Spor'a Bu Zorlu Maçta Yanlarında Olalım

IGSİAD Başkanı Kubilay KAPI: Isparta'nın Başarısı İçin Spor Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız

Isparta Girişimci Sanayici İş İnsanları Derneği (IGSİAD) Başkanı Kubilay KAPI, Isparta'nın önemli bir değeri olan sporun şehri temsil ettiğini belirterek destek çağrısında bulundu. Başkan KAPI, 7 Mayıs 2023 Pazar günü Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Isparta 32 Spor - Batman Petrol Spor maçı için tüm üyeleri maça davet etti ve takıma başarılar diledi. Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un bu zorlu maçında yanlarında olunması gerektiğinin altını çizen KAPI, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket eden STK temsilcileri olarak tüm halkı ve üyeleri maça davet ettiğini ifade etti.