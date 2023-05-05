Isparta'da Öğrencilerin Başarısı İçin 130 Bin Ücretsiz Yardımcı Kaynak Destek Paketi Yayınlandı

İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur: Yardımcı Kaynak Destek Paketleri Öğrencilere Büyük Katkı Sağlayacak

Millî Eğitim Bakanlığı, Isparta'da Öğrencilerin Başarısı İçin Adım Atıyor

YKS ve LGS'ye Hazırlanan Öğrenciler İçin Ücretsiz Yardımcı Kaynak Destek Paketi Yayınlandı

Isparta'da Öğrencilerin Eğitimine Destek Olmak İçin 130 Bin Kaynak Paketi Dağıtılıyor

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Isparta'ya gönderilen 130 bin Ücretsiz Yardımcı Kaynak Destek Paketi, Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere hızla ulaştırılıyor. Yardımcı kaynak destek paketi içerisinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor. İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlayacak olan Yardımcı Kaynak Destek Paketleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.