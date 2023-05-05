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Anadolu Mahallesi Camii çevresinde yenileme çalışmaları yapılıyor

Isparta Belediyesi, Anadolu Mahallesi Camii ve Çevresinde Yenileme Çalışmalarına Başladı

Anadolu Mahallesi Camii çevresinde yenileme çalışmaları yapılıyor
ISPARTA 0
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Isparta Belediyesi, Anadolu Mahallesi Camii ve çevresinde yenileme çalışmaları başlatıyor. Çalışmalar kapsamında, cami tuvaletinde bakım onarım yapılacak, avlu zemin döşemeleri yenilenecek, caminin dış duvarları kaldırılarak yeşil alanla birleştirilecek, peyzaj düzenlemeleri ve aydınlatmalar gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmalar hakkında mahalle sakinleriyle fikir alışverişinde bulundu ve çocukların bahçe ve cami avlusunda oynayabilecekleri güzel bir düzenleme yapılacağını söyledi. Başkan Başdeğirmen, Isparta'daki 136 camiden 80'inde yenileme çalışmalarının tamamlandığını ve camilerin temizliği için yeni ekipler kurduklarını belirtti. Mahalle sakinleri de çalışmalardan dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ettiler.
 
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Isparta Belediyesi Anadolu Mahallesi Camii'nin avlusu, tuvaleti, zemin döşemeleri, duvarları ve yeşil alanı dahil olmak üzere çevresinde yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cami tuvaletinde bakım onarım yapılacağını, avlu zemininin yenileneceğini, caminin dış duvarının kaldırılarak yeşil alanla birleştirileceğini, peyzaj düzenlemeleri ve aydınlatmaların yapılacağını belirtti. Başkan Başdeğirmen ayrıca, camilerin temizliği için yeni ekipler kurulduğunu ve halıları en iyi şekilde yıkayabilen tam otomatik bir araç aldıklarını söyledi. Vatandaşlar yapılan çalışmalar için teşekkürlerini iletti.
 
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