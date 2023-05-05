Isparta Belediyesi Anadolu Mahallesi Camii'nin avlusu, tuvaleti, zemin döşemeleri, duvarları ve yeşil alanı dahil olmak üzere çevresinde yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cami tuvaletinde bakım onarım yapılacağını, avlu zemininin yenileneceğini, caminin dış duvarının kaldırılarak yeşil alanla birleştirileceğini, peyzaj düzenlemeleri ve aydınlatmaların yapılacağını belirtti. Başkan Başdeğirmen ayrıca, camilerin temizliği için yeni ekipler kurulduğunu ve halıları en iyi şekilde yıkayabilen tam otomatik bir araç aldıklarını söyledi. Vatandaşlar yapılan çalışmalar için teşekkürlerini iletti.