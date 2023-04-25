Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, aşırı kira artışlarına yeni bir yaptırım döneminin geldiğini açıkladı. Mevcut yüzde 25'lik kira artışı sınırı uzatılacak olup, aşırı kira artışlarına yaptırım uygulanması için çalışmalar yapılıyor. Yeni düzenleme hapis veya idari para cezalarını içerecek ve kuralı ihlal eden ev sahiplerine ceza verilecek. Bakan, üç alternatif hazırladıklarını ve yeni yönetmeliğin seçimlerden sonra açıklanacağını söyledi. Aşırı kira artışının cezaları hapis, idari para cezası veya adli para cezasını içerebilir. Bakan, cezaların ev sahiplerini daha dikkatli hale getireceğini ve aşırı kira artışlarının önlenmesine yardımcı olacağını belirtti.