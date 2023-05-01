Isparta'nın karate alanında elde ettiği iki büyük başarıyı paylaşmak isterim. 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda, 2016 doğumlu erkekler kata kategorisinde sporcumuz Enes Gündaşlı Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca, 2012 doğumlu erkekler kumite kategorisinde sporcumuz Melih Tarık, Türkiye Şampiyonu olarak 26-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında Montenegro'da yapılacak olan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek. Sporcularımızı ve antrenörleri Kadir Karakaş'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.