Isparta'nın Hedefleri Etrafında Birleşiyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ve beraberindeki heyet, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, organize sanayi bölgesinin genişletilmesi ve serbest bölgenin kurulmasına yönelik çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda istişare gerçekleştirildi.MHP heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Çelik, Isparta ile ilgili tüm konularda birlikte mesai harcayacaklarını ifade etti. Çelik, serbest bölge ve organize sanayi bölgesinin genişletilmesi konusunda talepleri olan yatırımcıların desteğini beklediklerini dile getirdi.MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ise, OSB'nin genişletilmesi ve serbest bölgenin kurulması için gereken tüm desteği vereceklerini vurguladı. ITSO'nun Isparta'nın ekonomideki lokomotifi olduğunu belirten Sönmez, iş insanlarının taleplerini dikkate alarak bu hizmetleri Isparta'ya kazandırmak için birlikte çalışacaklarını söyledi.Ayrıca, Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinin genişleme alanı ile yeni çevre yolu hakkında da karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Ziyaret, iyi dilek ve temennilerle sona erdi. Isparta, birlik ve dayanışma içinde hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor.