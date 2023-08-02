Isparta 32 Spor Başkanından TFF'ye Çağrı: 2. Ligde Adalet İçin 4 Takım 1. Lige Yükselmeli

Türkiye 2. Lig Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Başkanı Gültekin Özdemir, gündeme çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Özdemir, geçtiğimiz günlerde 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu'nun liglerden üst lige çıkma oranlarını paylaştığını hatırlattı ve bu oranların adaletsizliğe işaret ettiğini ifade etti. Ligler arasındaki adil yarışmanın sağlanması için 2. Lig'den iki gruptan toplam dört takımın üst lige çıkması gerektiğini vurguladı.

38 takımdan sadece üç takımın çıkmasının kulüplerin yarışmacı kimliğini zedelediğini belirten Başkan Özdemir, emeklerin karşılık bulması ve adaletin sağlanması için yeni sezondan itibaren iki grubun play-off birincilerinin final maçı oynamadan üst lige alınmasının doğru bir karar olacağını dile getirdi.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir'in çağrısıyla, 2. Ligdeki adaletsizlik tartışmaları gündeme gelirken, liglerin daha adil ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.