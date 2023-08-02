Isparta Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Kurs ve YKS Tercih Danışmanlığı Desteği!

"Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları, Ücretsiz Kurs ve YKS Tercih Danışmanlığı ile Öğrencilere Destek Oluyor!"

Isparta Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Kurs ve YKS Tercih Danışmanlığı Desteği!
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA BELEDİYESİ EĞİTİM KURUMLARI, YKS TERCİH DANIŞMANLIĞI VE ÜCRETSİZ KURS KAYITLARIYLA AYDINLATIYOR!
Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları, eğitim ve öğretimdeki başarılarını artırmak için YKS tercih danışmanlığı ve ücretsiz kurs kayıtları hizmetlerini devam ettiriyor.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklanmasının ardından adaylar için tercih heyecanı başladı. Bu süreçte Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları, deneyimli öğretmen kadrosu ile adaylara ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Tercih yaparken doğru kararlar vermek adına öğrenciler, alanında uzman danışmanlarla görüşüp, puanları ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapıyorlar. Bu hizmet, 8 Ağustos Salı gününe kadar Halı Sarayı'nın 3. katında verilmektedir. Randevu alarak tercih danışmanlığından ücretsiz olarak faydalanmak mümkün.
YKS tercih danışmanlığından yararlanan adaylardan biri olan Süleyman Besler, Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarının verdiği eğitim sayesinde geçen yılki sıralamasından büyük bir sıçrama yaparak daha iyi bir başarı elde etti. Diğer öğrenciler de Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarındaki öğretmenlerin ilgisi ve destekleri sayesinde YKS'de yüksek sıralamalara ulaştıklarını ifade ettiler. Hedeflerine ulaşmak için adayların yanında olan belediyemize teşekkürlerini sunuyoruz.
Ayrıca, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları tarafından ücretsiz LGS ve YKS kurs kayıtları başladı. Bu kurslara katılan öğrenciler, uzman kadro eşliğinde kaliteli bir eğitim alıyor ve sınavlara en iyi şekilde hazırlanıyorlar. 14 Ağustos tarihine kadar başvurular kabul edilecektir.
Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları Birim Sorumlusu Demet Önal, geçen eğitim öğretim yılında 750 öğrenciye hizmet verdiklerini ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtiyor. Ayrıca, 2 Eylül Cumartesi günü yeni dönem derslerine başlayacaklarını duyurdu.
Isparta Belediyesi, eğitim ve öğretime olan desteğini, ücretsiz kurslar ve tercih danışmanlığı hizmetiyle gösteriyor. Veliler ve öğrenciler, gelecek yılın sınavları için hazırlanmak ve başarıya giden yolda destek almak için Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarına başvurabilirler.
Bilgiler ve randevu için:
Adres: Halı Sarayı 3. katı, Isparta
Telefon: 8 Ağustos Salı gününe kadar süren tercih danışmanlığı için randevu alabilirsiniz.
WhatsApp: 0541 232 50 01
Website:www.isparta.bel.tr
Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları, geleceğin başarılı bireylerini yetiştirmek için yanınızda! Unutmayın, başarı için doğru adımlar atmak çok önemlidir. Ücretsiz kurslar ve tercih danışmanlığı ile başarınıza ulaşın!
 
364804395-812324320334614-190056510419359997-n

358149081-812324293667950-2989226749478484466-n

358153323-812324287001284-6659046499585664077-n
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'dan Gidilecek Çok Güzel Bir Plaj
Isparta'daki İşsizlere Önemli Haber!
Isparta Elma Üretiminde Yeni Dönem!
Isparta'nın Yeni Emniyet Müdürü Belli Oldu!
Isparta OGM İtfaiye Ekiplerinden Çocuklardan Sürpriz Ziyaret
Isparta'nın Teknoloji Merkezi Yaza Özel Teknoloji Fırsatlarıyla Karşınızda!
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Başarılı Operasyonu
Isparta Emniyeti Hızlı Müdahaleyle Kayıp Çocukları Buldu
Isparta Valiliği'nden Açıklama: Asılsız Haber!
Isparta'da Kamuda Büyük Değişim Bekleniyor
SDÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Saltan Atandı
Çarıkçı'ya Yeni Görev! YÖK Üyeliğine Seçildi
BAKA Toplantısı Burdur İlinde Yapıldı
Kredi Kartı Kullananlara Önemli Bilgilendirme
Isparta'daki Ev Sahipleri Bu habere Dikkat! Şartlar Değişti
Isparta'da Duymayan Kalmasın! Süre Uzatıldı
Meteoroloji'den Isparta. Burdur ve Antalya İçin Önemli Uyarı
Isparta'daki Sürücüler Dikkat! Bu Gece Zam!
İşsizlik Maaşları Kaç TL Oldu? Şartlara Güncelleme Geldi
Isparta'daki Bekçi Adaylarının Dikkatine!
Gölcük'te Vatandaş Parasıyla Hizmet Alamıyor!
Isparta'da Dolandırıcılık Operasyonu
Isparta'da 3 Yaşındaki Çocuk Trajik Bir Kaza Sonucu Yaşamını Yitirdi
Muharrem Ayında Isparta'da Birlik ve Beraberlik için Aşure Kazanları Kaynadı
Gölhisar Sularında Şaşırtıcı Rekor: 51 Kiloluk Yayın Balığı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-telefon-aksesuar-kilifi isparta-perde-tasarim-imalati isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-gul-ve-lavanta-urunleri isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Dolandırıcılık OperasyonuIsparta'da Dolandırıcılık Operasyonu31 Temmuz 2023
Isparta'da Burunlara Kötü Kukular Gelmeye BaşladıIsparta'da Burunlara Kötü Kukular Gelmeye Başladı27 Temmuz 2023
Türkiye genelinde 81 şehre KPSS şartı olmadan işçi alımı yapılacak!Türkiye genelinde 81 şehre KPSS şartı olmadan işçi alımı yapılacak!28 Temmuz 2023
Isparta'da 3 Yaşındaki Çocuk Trajik Bir Kaza Sonucu Yaşamını YitirdiIsparta'da 3 Yaşındaki Çocuk Trajik Bir Kaza Sonucu Yaşamını Yitirdi30 Temmuz 2023
Isparta'da Ekmek Fiyatlarına Zam Geldi ve Gramajlar Artırıldı!Isparta'da Ekmek Fiyatlarına Zam Geldi ve Gramajlar Artırıldı!30 Temmuz 2023
Isparta'daki Ev Sahipleri Bu habere Dikkat! Şartlar DeğiştiIsparta'daki Ev Sahipleri Bu habere Dikkat! Şartlar Değişti31 Temmuz 2023
Meteoroloji'den Isparta. Burdur ve Antalya İçin Önemli UyarıMeteoroloji'den Isparta. Burdur ve Antalya İçin Önemli Uyarı31 Temmuz 2023
Isparta Gül Sineklik Sistemleri Sineklik Çözümleriyle HizmetinizdeIsparta Gül Sineklik Sistemleri Sineklik Çözümleriyle Hizmetinizde29 Temmuz 2023
Isparta'da Kamuda Büyük Değişim BekleniyorIsparta'da Kamuda Büyük Değişim Bekleniyor01 Ağustos 2023
Isparta Valiliği'nden Açıklama: Asılsız Haber!Isparta Valiliği'nden Açıklama: Asılsız Haber!01 Ağustos 2023
Kredi Kartı Kullananlara Önemli BilgilendirmeKredi Kartı Kullananlara Önemli Bilgilendirme31 Temmuz 2023
SDÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Saltan AtandıSDÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Saltan Atandı01 Ağustos 2023
Kavurucu Sıcaklar Geri Dönüyor! Meteoroloji Harita PaylaştıKavurucu Sıcaklar Geri Dönüyor! Meteoroloji Harita Paylaştı30 Temmuz 2023
Papatya Perde'den Isparta'da Bir İlk!Papatya Perde'den Isparta'da Bir İlk!29 Temmuz 2023
Memur-Sen, 2024'te yüzde 70 zam talep ettiMemur-Sen, 2024'te yüzde 70 zam talep etti30 Temmuz 2023
Isparta Tatdoy, Muhteşem Açık Büfe Kahvaltı Keyfi Sunuyor! Isparta Tatdoy, Muhteşem Açık Büfe Kahvaltı Keyfi Sunuyor! 30 Temmuz 2023
Isparta'da Duymayan Kalmasın! Süre UzatıldıIsparta'da Duymayan Kalmasın! Süre Uzatıldı31 Temmuz 2023
Geleneksel Pişi Günü Eğirdirlileri Bir Araya Getirdi, Uluborlu'da Başpehlivanlar GüreştiGeleneksel Pişi Günü Eğirdirlileri Bir Araya Getirdi, Uluborlu'da Başpehlivanlar Güreşti29 Temmuz 2023
Gölhisar Sularında Şaşırtıcı Rekor: 51 Kiloluk Yayın BalığıGölhisar Sularında Şaşırtıcı Rekor: 51 Kiloluk Yayın Balığı30 Temmuz 2023
Isparta'daki Sürücüler Dikkat! Bu Gece Zam!Isparta'daki Sürücüler Dikkat! Bu Gece Zam!31 Temmuz 2023