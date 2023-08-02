Isparta Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Kurs ve YKS Tercih Danışmanlığı Desteği!

www.isparta.bel.tr











Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları, eğitim ve öğretimdeki başarılarını artırmak için YKS tercih danışmanlığı ve ücretsiz kurs kayıtları hizmetlerini devam ettiriyor.2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklanmasının ardından adaylar için tercih heyecanı başladı. Bu süreçte Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları, deneyimli öğretmen kadrosu ile adaylara ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Tercih yaparken doğru kararlar vermek adına öğrenciler, alanında uzman danışmanlarla görüşüp, puanları ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapıyorlar. Bu hizmet, 8 Ağustos Salı gününe kadar Halı Sarayı'nın 3. katında verilmektedir. Randevu alarak tercih danışmanlığından ücretsiz olarak faydalanmak mümkün.YKS tercih danışmanlığından yararlanan adaylardan biri olan Süleyman Besler, Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarının verdiği eğitim sayesinde geçen yılki sıralamasından büyük bir sıçrama yaparak daha iyi bir başarı elde etti. Diğer öğrenciler de Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarındaki öğretmenlerin ilgisi ve destekleri sayesinde YKS'de yüksek sıralamalara ulaştıklarını ifade ettiler. Hedeflerine ulaşmak için adayların yanında olan belediyemize teşekkürlerini sunuyoruz.Ayrıca, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları tarafından ücretsiz LGS ve YKS kurs kayıtları başladı. Bu kurslara katılan öğrenciler, uzman kadro eşliğinde kaliteli bir eğitim alıyor ve sınavlara en iyi şekilde hazırlanıyorlar. 14 Ağustos tarihine kadar başvurular kabul edilecektir.Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları Birim Sorumlusu Demet Önal, geçen eğitim öğretim yılında 750 öğrenciye hizmet verdiklerini ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtiyor. Ayrıca, 2 Eylül Cumartesi günü yeni dönem derslerine başlayacaklarını duyurdu.Isparta Belediyesi, eğitim ve öğretime olan desteğini, ücretsiz kurslar ve tercih danışmanlığı hizmetiyle gösteriyor. Veliler ve öğrenciler, gelecek yılın sınavları için hazırlanmak ve başarıya giden yolda destek almak için Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarına başvurabilirler.Bilgiler ve randevu için:Halı Sarayı 3. katı, Isparta8 Ağustos Salı gününe kadar süren tercih danışmanlığı için randevu alabilirsiniz.0541 232 50 01Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları, geleceğin başarılı bireylerini yetiştirmek için yanınızda! Unutmayın, başarı için doğru adımlar atmak çok önemlidir. Ücretsiz kurslar ve tercih danışmanlığı ile başarınıza ulaşın!