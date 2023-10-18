"Isparta'nın Güneyine Yağışlı Tehlike: Ani Sel, Yıldırım ve Rüzgar Uyarısı!

METEOROLOJİK UYARI - ISPARTA'NIN GÜNEY KESİMLERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Bahama Zamanı: 18.10.2023 11:00 TSI Bitiş Zamanı: 19.10.2023 01:00 TSI

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Isparta'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.

Bu hava koşullarının neden olabileceği potansiyel riskler şunlar olabilir:

Ani sel

Su baskını

Yıldırım

Yerel dolu yağışı

Ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına

Ulaşımda aksamalar

Bu olumsuz hava koşullarıyla başa çıkmak ve güvenliği sağlamak için vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir. İhtiyatlı davranarak ani sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yıldırımlardan korunmak için kapalı alanlarda bulunmak tercih edilmelidir. Ayrıca, ani rüzgarlar ve kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olunmalı, açık alanlarda bulunan nesnelere karşı dikkatli davranılmalıdır.

Bu meteorolojik uyarıya dikkat ederek, güvende kalmak için gereken önlemleri almanız önemlidir.

METEOROLOJİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel: 0 242 330 30 75 Faks: 0 242 248 92 74