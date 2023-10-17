ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ NOTU





Bazı sosyal medya hesaplarında, “Benekli Ayhan” olarak bilinen A.K. isimli sosyal medya fenomeninin darp edildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada; olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta ili Bahçelievler Mahallesinde meydana geldiği birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikâyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

A.K. ve olay sırasında yanında bulunan iki kadın şahsın saat 3.30 sıralarında ticari taksi ile Burdur’a gittiği, A.K’nın buradan saat:13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir. A.K’nin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olay ile ilgili iki şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.