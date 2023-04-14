EMITT Fuarı'nda Sosyal Medya Fenomenleri İlimiz Turizm Potansiyelini Keşfetti

12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenen EMITT fuarı, İstanbul'da turizm sektörünü bir araya getirdi. Fuarın ikinci gününde, kendi alanlarında tanınmış isimlerden oluşan dijital içerik üreticileri ve sosyal medya fenomenleri Isparta İl standımızda ağırlandı. Bu tanınmış isimler, doğal tanıtımlar ve kişiden kişiye tavsiyelerin çağımızın tanıtım yolu olduğuna dikkat çekerek, İlimiz destinasyonlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak için harekete geçti.Global Influencerların ilgi odağı haline gelen İlimiz'in turizm potansiyelini, bu alanda tanınmış isimlere tanıtmak için İl standı, sosyal medya fenomenlerine açıldı. Havva Safarova (@havva_safarova), Harjinder Kukreja (@harjinderkukreja), Joao Leitao (@joaoleitaoviagens), Kach Umandap (@2monkeystravel) ve Marc Nouss (@marc_nouss) gibi tanınmış isimler, İlimiz'in güncel gelişmeleri, aktiviteleri ve hedefleri hakkında bilgi sahibi oldular.Sosyal medya fenomenleri, İlimiz'in turistik bölgelerinde bulunan tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve eşsiz lezzetleriyle ilgili takipçilerine bilgi vererek, İlimiz turizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladılar. EMITT fuarında gerçekleşen bu buluşma, İlimiz turizminin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.