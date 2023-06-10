Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de asgari ücret zammı için süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında asgari ücret için sunum yaptı ve yol haritası belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın çağrısı üzerine toplanacak ve asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalarını yapacak.

Komisyon, işçi, işveren ve hükümetten temsilcilerin yer aldığı 15 kişiden oluşuyor. Asgari ücret belirlenirken enflasyon, ücretler ve geçim maliyetleri gibi veriler masaya yatırılıyor. Komisyonun ilk toplantısı 13 Haziran'da gerçekleşecek.

Başkan Erdoğan, alım gücünün artırılması talimatıyla asgari ücretin iyileştirilmesini hedefliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması talimatını veren Erdoğan, sürecin hızlı ilerlemesini istiyor. Yeni dönemde asgari ücret, emekli ve memur maaşları gibi zamlar, enflasyon farkı ve refah payı göz önünde bulundurularak belirlenecek.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası koordineli bir şekilde çalışarak artan alım gücünün korunması için önlemler alacaklar. Asgari ücretin ne kadar olacağına dair çeşitli formüller masada bulunuyor ve net rakamın belirlenmesi süreci devam ediyor.

Son olarak, asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlaması ve Başkan Erdoğan'ın onayına sunulması gerekiyor. Yeni asgari ücretin kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Bu zamla birlikte tüm çalışanların maaşlarındaki vergi dışı tutarın da artması ve gelirlerinin yükselmesi planlanıyor.