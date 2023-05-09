5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü Etkinliği
İnfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde, hastalıklardan korunmada ve antibiyotiklere direnç gelişmesinin önlenmesinde en etkili yöntem el yıkamadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü olarak belirlenmiştir. DSÖ “Ellerinizi yıkayarak HAYAT KURTARIN” sloganıyla duyurduğu bugünde özellikle sağlık çalışanlarının el hijyenine uyumunu artırmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi konferans salonunda, Hastane Enfeksiyonları ve Antibiyotik Kontrol Komitesi tarafından “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü Etkinliği” düzenlendi.
Program, Prof.Dr. Onur Kaya’nın enfeksiyon kontrol önlemlerinin ve el hijyeninin önemini vurgulayan açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasını, dönem 5 tıp fakültesi öğrencilerinin sahnelediği tiyatro gösterisi takip etti.
Senaryosu Yunus Emre Gümüş’e ait olan oyun, ilk olarak Prof.Dr. Şebnem Erdinç tarafından projelendirilmiş olup, yönetmenliğini Mine Acar yaptı. Antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinen Ignaz Philipp Semmelweis’in, 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önermesi ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başarmasını konu eden oyunun SDÜ uyarlaması, Prof.Dr. Füsun Zeynep Akçam, Prof. Dr. Gül Ruhsar Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Esra Nurlu Temel tarafından gerçekleştirildi.
Hastane Enfeksiyonları ve Antibiyotik Kontrol Komitesi üyeleri tarafından hazırlanan video mesajı ile el yıkama eğitimi verildi.
Günün önemini vurgulayan SDÜ slogan yarışması ve ödül töreni ile program sona erdi.