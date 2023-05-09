5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü Etkinliği

İnfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde, hastalıklardan korunmada ve antibiyotiklere direnç gelişmesinin önlenmesinde en etkili yöntem el yıkamadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü olarak belirlenmiştir. DSÖ “Ellerinizi yıkayarak HAYAT KURTARIN” sloganıyla duyurduğu bugünde özellikle sağlık çalışanlarının el hijyenine uyumunu artırmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi konferans salonunda, Hastane Enfeksiyonları ve Antibiyotik Kontrol Komitesi tarafından “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü Etkinliği” düzenlendi.