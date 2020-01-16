Isparta'dan çok önemli çatı açıklaması!

Isparta'dan çok önemli çatı açıklaması!
ISPARTA
G.Tarihi: 07.01.2020 21:44
0
Isparta Düğün Salonları
BU BİLGİLERİ OKUMADAN ÇATI YAPTIRMAYIN

Isparta'da çatısı olan herkesi ilgilendiren bilgilendirme...Çatılar hakkında bilinmesi gereken her şey ve tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar bu haberde...

Basın Bülteni

Türkiye`de genel olarak çatılar özellik arz etmediği sürece, çoğunlukla herhangi bir hesap yapılmadan, projelerde sadece birkaç detay sunularak geçiştiriliyor. Ancak yaşadığımız son olaylar, çatının önem derecesine ve büyüklüğüne bakılmaksızın mutlaka projelendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Çünkü kar ve rüzgar yükleri yerel koşullara bağlı olarak yönetmelik ve standartlarda verilen değerleri aşabiliyor. Özellikle büyük açıklıkların geçildiği çelik çatılar daha büyük riskler barındırıyor. Bunların mühendislik hesaplarında ve yapımında mutlaka daha fazla özen gösterilmeli, her aşamasında uzman ekiplerle çalışılması gerekir. Özellikle yüksek yapılardaki ve spor tesislerindeki, cam yüzeylerin ve cephe kaplamalarının mutlaka hesabı yapılmalı ve uzman ekipler tarafından montajı gerçekleştirilmeli. Yol kenarlarındaki reklam panolarının, totemlerin ve asılan tabelaların da mutlaka bir mühendislik hizmeti görmesi gerekiyor. Üretim ve prestij kaybına uğramamak için sanayicilerimiz mutlaka mühendislik hizmeti görmüş yapılarda faaliyet göstermeli. Bu tür yapılarda faaliyet göstermeyen sanayicilerimizin yapılarını acilen mühendislik denetiminden geçirmeleri gerekli. Kaçak yollarla inşa edilen, ruhsatsız hiçbir yapıya müsamaha gösterilmemeli. Yapı kullanma izni almış binalarda sonradan izinsiz olarak değişiklik yapılması engellenmeli ya da sıkı bir denetime tabi tutulmalı. Bu değişikliklerin önemli bir kısmının mühendislik hizmeti almamış çelik çatı, sundurma, ara kat gibi imalatlar olduğu göz önüne alındığında her türlü kaçak inşaatla mücadelenin önemi daha da artıyor."

İnşaat Mühendisleri odası Isparta temsilciliği olarak "Mesleki denetimini yaptığımız projelerde denetimlerimizi daha da artırarak tüm çatılar için gerekli hesaplamaları ve imalat detaylarını isteyeceğiz. Farklı çatı tipleri ve yükleme durumları için gerekirse seminer düzenleyerek üyelerimizin bilgi birikimine katkıda bulunacağız. 

Yerel yönetimlerden de proje ihalelerinde İMO denetimlerini şart koşmalarını bekliyoruz. Biz herzaman göreve ve desteğe hazırız.

"Yerel yönetimlerin, yapıları denetlerken ve ruhsat verirken önerilerimizi dikkate almalarını bekliyoruz. İMO olarak gereken önlemler konusunda uyarılar yapmaya ve katkı koymaya devam edeceğiz. Konulara sadece teknik açıdan bakmayı ilke edinmiş tarafsız bir kurum olarak Isparta`da yapılması planlanan inşaatların her açıdan doğru olması ve mevcut yapı stoğunun iyileştirilmesi konularında göreve hazırız.

Türkiye, coğrafi konumu nedeni ile çeşitli iklimlerin yaşandığı bir ülkedir. Kış ayları karasal iklimin yaşandığı bölgelerde yoğun kar yağışlı geçmekte ayrıca buzlanma konusu da tehlike arz etmektedir. Ülkemizin yolları kar yağışları sonrası çok zarar görmekte ayrıca inalarında, çatılarında bölgesel veya tamamen çökme sorunları yaşanmaktadır. Kar yağısı yapıların çatılarını etkileyen bir yük unsurudur. Deprem tehlikesinin acı bir şekilde yaşanılarak öğrenildiği ülkemizde kar yağışından dolayı çok büyük can kayıpları yaşanmadığı için ne yazık ki tam olarak önemsenmemektedir.
Ülkemizin doğusunda sadece binalarını dış etkilerden koruma amaçlı diye herhangi bir hesap yapılmadan inşa edilen ve genellikle ahşap olan çatıılar her sene kar birikmelerinden dolayı çökmektedir. Bununla birlikte ülkemizin batı bölgesinde ise özellikle fabrikalarımızda kar yüklerinin yanlış hesaplanmasından dolayı her sene çatılarda bölgesel göçmeler gözlenmektedir. Ayrıca yanlış kar yükü kabullerinden dolayı birçok futbol stadımızın çatıları çökmüş ve vatandaşlarımız büyük tehlikeler yaşamıştır. Bu bildiride ülkemizde kullanılan/kullanılmış kar yükü stan artları irdelenmiş ve kabuller belirtilmiştir. Bunun yanında Eurocode ve ASCE standartlarının kar yükü kabulleri tanımlanmıştır. Bu kar yükü kabullerinde özellikle kar birikmelerinin üstünde durulmuştur. Ayrıca özellikle büyük ekonomik kayıplara neden olan endüstriyel  tesis çatılarında yani şed tipi çatılarda Türk, Avrupa ve Amerikan normlarına göre örneklemeler yapılmış ve yük kabullerinin oluşturduğu mesnet tepkileri ile alakalı karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda standartların emniyet ve ekonomi bakımından yapılarda oluşturduğu farklılıklar sunulmuştur.
haberıspartaİnşaat Mühendisleri odası
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da ailelerden düzenlenen seminere yoğun ilgi
Bakan'dan çalışanlar için son dakika tayin açıklaması
Isparta'da Bağımlılıklarla Mücadele için toplandılar
Isparta'nın Futsal star'ları belli oldu
Isparta'da narkotik operasyon! uyarıcı haplar ele geçirildi
ISPARTA DEREBOĞAZI YOLU NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE CEVABI
Son dakika haber: 2020 bedelli askerlik ücreti belli oldu
Isparta'daki Yolcu Otobüsü Kazası Nasıl Oldu? açıklamalar geldi...
Isparta'daki çocuklar haydi! Karneyi getir,Hediyeyi götür...!
Isparta'da 2020 Yılının İlk Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Isparta Emniyet Müdürlüğü bildirdi: Denetimler sıklaştırıldı!
Ispartalı okçularımızdan tam isabet! Türkiye birinciliği geldi
Isparta'da 13 bin 700 öğrenci kendini bu sınavla test etti
Aranan 37 şahıs Isparta Emniyet Ekiplerince Yakalandı
Isparta'da trafik kazası: Yolcu otobüsü devrildi...
Isparta Belediye Başkanı: Lavantanın geleceği parlak
Tüm memurlar ve sözleşmeli personel için önemli gelişme
Isparta'da o belediye araç filosu genişletti...
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden çok önemli duyuru! Uymanaya ceza...
Isparta'da cinayet işleyen şüpheli pansiyonda yakalandı!
TOKİ'de Süre daralıyor! Isparta'da ucuz konuta talep yağdı
ISPARTA'NIN HER-KÜL'Ü HALTERCİLERİMİZ ZİRVEDE
Cyber Anadolu 2. Etabı BAKA desteği ile Isparta'da...
Isparta OBM'den alan rehabilite çalışmaları...
Isparta Valisi: “Bu bir fedakarlık ve tecrübe işidir”
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
ISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Acı haber geldi: 2 kahraman askerimiz Şehit olduAcı haber geldi: 2 kahraman askerimiz Şehit oldu13 Ocak 2020
Isparta'da trafik kazası: Yolcu otobüsü devrildi...Isparta'da trafik kazası: Yolcu otobüsü devrildi...15 Ocak 2020
Isparta il sağlık müdürlüğü endoskopi açıklaması: soruşturma başlatıldıIsparta il sağlık müdürlüğü endoskopi açıklaması: soruşturma başlatıldı10 Ocak 2020
Isparta'da cinayet işleyen şüpheli pansiyonda yakalandı!Isparta'da cinayet işleyen şüpheli pansiyonda yakalandı!14 Ocak 2020
Isparta'ya yeni otopark yapılacak: mecliste kabul edildiIsparta'ya yeni otopark yapılacak: mecliste kabul edildi11 Ocak 2020
ISPARTA, BURDUR ve AFYONKARAHİSAR’DA TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR ISPARTA, BURDUR ve AFYONKARAHİSAR’DA TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR13 Ocak 2020
Isparta'da sağlık müdürü vekilinin darp edilmesine kınamaIsparta'da sağlık müdürü vekilinin darp edilmesine kınama10 Ocak 2020
Isparta Emniyet Müdürlüğü bildirdi: Denetimler sıklaştırıldı!Isparta Emniyet Müdürlüğü bildirdi: Denetimler sıklaştırıldı!15 Ocak 2020
DAVRAZ KAYAK MERKEZİ TRT'DE TANITILDIDAVRAZ KAYAK MERKEZİ TRT'DE TANITILDI12 Ocak 2020
Kayıp şahıs Isparta'da ölü olarak bulunduKayıp şahıs Isparta'da ölü olarak bulundu13 Ocak 2020
Isparta'da Kaçak Avcılar Suçüstü yakalandı!Isparta'da Kaçak Avcılar Suçüstü yakalandı!10 Ocak 2020
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden çok önemli duyuru! Uymanaya ceza...Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden çok önemli duyuru! Uymanaya ceza...14 Ocak 2020
Isparta OBM'den alan rehabilite çalışmaları...Isparta OBM'den alan rehabilite çalışmaları...14 Ocak 2020
Isparta'da Kaçak Yaban Keçisi Avlayan 4 Kişi YakalandıIsparta'da Kaçak Yaban Keçisi Avlayan 4 Kişi Yakalandı13 Ocak 2020
Isparta'da Kaçak Olarak Avlanan Kerevitler Göle BırakıldıIsparta'da Kaçak Olarak Avlanan Kerevitler Göle Bırakıldı10 Ocak 2020
Isparta'daki Yolcu Otobüsü Kazası Nasıl Oldu? açıklamalar geldi...Isparta'daki Yolcu Otobüsü Kazası Nasıl Oldu? açıklamalar geldi...16 Ocak 2020
ISPARTA’DAKİ SOSYAL KONUTLARIN BÜYÜKLÜKLERİ NASIL OLACAK?ISPARTA’DAKİ SOSYAL KONUTLARIN BÜYÜKLÜKLERİ NASIL OLACAK?12 Ocak 2020
GÖZDE BALIK EVİ ,BALIĞI LEZZETE DÖNÜŞTÜRÜYOR!GÖZDE BALIK EVİ ,BALIĞI LEZZETE DÖNÜŞTÜRÜYOR!11 Ocak 2020
Evcil Hayvanlar için Yolcu Otobüsünde Taşıma Kararı! Evcil Hayvanlar için Yolcu Otobüsünde Taşıma Kararı! 10 Ocak 2020
Isparta'daki olaydan sonra 81 ile talimat veildiIsparta'daki olaydan sonra 81 ile talimat veildi13 Ocak 2020