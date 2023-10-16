Ispartadaki Sürücüler Dikkat! Anında Tespit Ediliyor!

Egzoz Denetimlerine Büyük Önem Veriliyor: EGEDES Projesi İle Sıkı Kontroller

Isparta - 15 Ekim 2023 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2022 yılı Ocak ayında 81 ilde başlatılan egzoz elektronik denetleme sistemi (EGEDES), trafikte egzoz muayenesi yapmayan araçları tespit etmek amacıyla aktif olarak kullanılıyor. Bu sistem sayesinde tespit edilen araçlara 6275 lira idari yaptırım cezası uygulanıyor.

Isparta'da da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından EGEDES denetimleri aralıksız olarak gerçekleştiriliyor. Şehrin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan ekipler, araçları plaka tanıma sistemini kullanarak tek tek denetliyorlar. Kamerayla donatılmış özel bir araç, araçların plakalarını okuyup sisteme iletiyor. Plaka üzerinden yapılan inceleme sonucunda egzoz muayenesi yapılmamış veya süresi geçmiş araçlar tespit edilerek, araç sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.

Isparta'da geçen yıldan bu yana gerçekleştirilen denetimler sonucunda 20 aracın bu şekilde tespit edildiği öğrenildi. 2023 yılı itibariyle bu ihlallere uygulanan ceza miktarının 6.275 lira olduğu bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, EGEDES projesinin Isparta'da başladığı günden bu yana toplam 49.975 aracın egzoz emisyon ölçümünü gerçekleştirdiğini ve bakanlık tarafından belirlenen egzoz gazı emisyon ölçüm bedelinin 183.5 lira olduğunu açıkladı. Borca, egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan sürücülere 6.275 lira idari yaptırım cezası uygulandığını vurguladı.











Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 yılı Ocak ayında 81 ilde egzoz elektronik denetleme sistemini hayata geçirdi.EGEDES sayesinde egzoz muayenesi yapılmayan araçlar trafikte tespit edilerek 6275 lira idari yaptırım cesası uygulanıyor.Isparta'da da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler aralıksız sürdürülüyor.Şehrin giriş çıkışlarını kontrol altına alan ekipler EGEDES ile araçları plaka tanıma sisteminden tek tek kontrol ediyor.Bir araç üzerine yerleştirilen kamera önce araçların plakalarını okuyup sistem üzerinden bakanlığa bildiriyor.Plaka üzerinden yapılan inceleme sonucunda egzoz muayenesi olmayan veya süresi geçen araçlar tespit edilerek yine aynı sistem üzerinden araç sahibine cezai işlem uygulanıyor.Isparta'da ekipler tarafından geçen yıldan bu zamana kadar yapılan denetimlerde 20 aracın bu şekilde tespit edildiği öğrenildi.Bu kapsamda 2023 yılı itibariyle uyguladığımız ceza miktarı 6.275 lira dendi.Çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürü Abdullah Borca, kentte EGEDES projesinin başlangıcından bugüne kadar toplam 49.975 aracın egzoz emisyon ölçümü yaptırdığını belirterek,bakanlık tarafından belirlenen egzoz gazı emisyon ölçüm bedelinin 183.5 lira olduğunu söyledi.Borca bu ölçümü yaptırmayanlara tespit edilmesi halinde 6.275 lira idare yaptırım uygulandığını kaydetti.