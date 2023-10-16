Isparta'da ''Barınamıyoruz, Geçinemiyoruz, Yaşayamıyoruz'' Standı

Eğitim İş Isparta Şubesi Protesto Ediyor: "Geçinemiyoruz, Haklarımıza Saygı İstiyoruz!"
Isparta - 15 Ekim 2023 - Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Murat Akkın, memur ve memur emeklilerinin aldığı zamların enflasyonun altında kaldığını belirterek, "Tüm kamu emekçileri gibi eğitim emekçileri de geçinemiyor, haklarına kavuşamıyorlar" dedi.
Akkın yaptığı açıklamada; "İktidarın öncelikleri ile ülkenin ve yurttaşların ihtiyaçları arasındaki makas her geçen gün açılmaktadır ve bu ekonomik buhrana sürüklenen ülkemiz, çalışan kesim için bir hayatta kalma yarışmasının platformuna dönüşmektedir. Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'te alacağı ücretlerin belirlendiği 7. dönem toplu sözleşmesi, ülkemizde her şeyin pahalılaştığı bir dönemde kamusal emeğin ne kadar değersizleştirildiğinin göstergesidir" dedi.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının, toplu sözleşme müzakerelerinin gerçeklerini yansıtmadığını belirten Akkın, "Belirlenen zam teklifi, gerçek enflasyon rakamlarının ve Merkez Bankası'nın tahminlerinin altında kalmıştır. Mesleki haklarımızı bir dönem daha askıya almak zorunda bırakıldık" diye ekledi.
Akkın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın süslü açıklamalarla gerçekleri örtmeye çalıştığını belirterek, "Eğitim iş olarak bu duruma karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğitim emekçilerinin haklarına sahip çıkacağız ve ülkenin geleceğini inşa eden bu önemli kesimin saygı görmesini sağlayacağız" dedi.
Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Akkın, 24 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacaklarını da duyurdu. "Bu rezaleti kabul etmeyeceğiz ve sesimizi duyurmak için eylemlerimize devam edeceğiz" dedi. Akkın, 1-2-3 Kasım'da iş yerlerinde kokart takarak tepkilerini ortaya koyacaklarını, 4 Kasım'da bölgesel eylemler düzenleyeceklerini ve 24 Kasım'da iş bırakarak haklarını arayacaklarını sözlerine ekledi.
Isparta - 15 Ekim 2023 - Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Murat Akkın, memur ve memur emeklilerinin aldığı zamların enflasyonun altında kaldığını belirterek, "Tüm kamu emekçileri gibi eğitim emekçileri de geçinemiyor, haklarına kavuşamıyorlar" dedi.
Akkın yaptığı açıklamada; "İktidarın öncelikleri ile ülkenin ve yurttaşların ihtiyaçları arasındaki makas her geçen gün açılmaktadır ve bu ekonomik buhrana sürüklenen ülkemiz, çalışan kesim için bir hayatta kalma yarışmasının platformuna dönüşmektedir. Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'te alacağı ücretlerin belirlendiği 7. dönem toplu sözleşmesi, ülkemizde her şeyin pahalılaştığı bir dönemde kamusal emeğin ne kadar değersizleştirildiğinin göstergesidir" dedi.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının, toplu sözleşme müzakerelerinin gerçeklerini yansıtmadığını belirten Akkın, "Belirlenen zam teklifi, gerçek enflasyon rakamlarının ve Merkez Bankası'nın tahminlerinin altında kalmıştır. Mesleki haklarımızı bir dönem daha askıya almak zorunda bırakıldık" diye ekledi.
Akkın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın süslü açıklamalarla gerçekleri örtmeye çalıştığını belirterek, "Eğitim iş olarak bu duruma karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğitim emekçilerinin haklarına sahip çıkacağız ve ülkenin geleceğini inşa eden bu önemli kesimin saygı görmesini sağlayacağız" dedi.
Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Akkın, 24 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacaklarını da duyurdu. "Bu rezaleti kabul etmeyeceğiz ve sesimizi duyurmak için eylemlerimize devam edeceğiz" dedi. Akkın, 1-2-3 Kasım'da iş yerlerinde kokart takarak tepkilerini ortaya koyacaklarını, 4 Kasım'da bölgesel eylemler düzenleyeceklerini ve 24 Kasım'da iş bırakarak haklarını arayacaklarını sözlerine ekledi.
''Eğitim İş Isparta Şubesi bugün Kaymak Kapı Meydanı'nda ''Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz'' sloganıyla stand açtı.
Memur ve memur emeklisinin aldığı zamların enflasyonun altında kaldığını belirten Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Murat Akkın ''Tüm kamu emekçileri gibi eğitim emekçileri de geçinemiyor, haklarına kavuşamıyorlar'' dedi.
Murat Akkın yaptığı açıklamada; ''İktidarın öncelikleri ile ülkenin ve yurttaşların ihtiyaçları arasındaki makas her gücün her geçen gün açıklamada; ''Göz göre göre ekonomik buhrana sürüklenen ülkemiz, çalışan kesim için bir hayatta kalma yarışmasının platformuna dönüşmektedir.
Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'te alacağı ücretlerin belirlendiği 7. dönem toplu sözleşmesi, ülkemizde her şey durmadan pahallanırken, insan emeğinin günden güne ne kadar ucuzlaştırıldığının, kamu emekçisinin yöneticiler gözünde ne denli kıymetsiz olduğunun göstergesi olmuştur.
TÜİK'in paralel evrendeki Türkiye'ye bakarak belirlediği eflasyon oranları, tokların doluşup açların kaderine karar verdiği görüşme masası, kapalı kapılar ardında toplantılar, sarı sendikaların mikrofonlar önünde dostlar muhalefetle görsün tadında göstermelik itirazlar, yapısı nedeniyle zaten adil olması beklenemeyecek olan kamu hakem heyetinin devreye girmesi derken müzakere değil, müsamere yapılmıştır ve perde kamu emekçisine sefalet kararıyla kapatılmıştır.
Belirlenen zam teklifi hem bugünün gerçek enflasyon rakamlarının hem de Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıl için açıkladığı ve yine kim bilir kaç kez revize edilerek yukarıya çekeceği iyimser enflasyon rakamlarının dahi altında kalmıştır.
Özetle, mesleki haklarımız seçimlerden seçimlere hatırlayan yöneticiler, sarı sendikaların da yardımıyla bizlerin tüm taleplerini bir dönem daha askıya almıştır.
Tüm kamu emekçileri gibi eğitim emekçileri de geçinemiyor, haklarına kavuşamıyor, ailesinin ihtiyaçlarını gideremiyor, her ay borç batağına biraz daha batıyor. Yanlış politikalar nedeniyle toplumda hak ettiği saygıyı göremiyor.'' Dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın süslü açıklamalarla gerçekleri örtmeye çalıştığını söyleyen eğitim iş Isparta Şube Başkanı Akkın, eğitimi sarmalayan gerici, anti demokratik tavra karşı çıkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.
24 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacağız diye konuştu.
Akkın; ''Bu duruma çözüm üretmekle yükümlü olan Milli Eğitim Bakanlığı ise tüm bunları beyaz önlük gibi dayatmalarla, yeni model mülakatlarla ve süslü açıklamalarla hakikati örtmeye çalışıyor.
Yine bir plansızlığa imza atan Milli Eğitim Bakanlığı daha önce uzaktan yapılan seminer çalışmalarını ara tatilde 100 yüze yapılacağını açıklayarak öğretmenlerin dinlenme hakkını da gasp ediyor.
Tatil için program yapmış öğretmenleri mağdur ediyor.
Eğitim iş olarak bizleri sefalete sürükleyen Toplu İş Sözleşmesi açıklanır açıklanmaz tepki göstermiş, okullarda ve iş yerlerimizde bu rezaleti kabul etmeyeceğimizi söylemiştik.
15 Eylül'de yaptığımız ''Bordro Eyleminde'' ülkenin geleceğinin mimarı olan eğitim emekçilerine verilen ücretlerin ne kadar trajikomik olduğunu belgeleriyle göstermiştik.
Bugün itibariyle tüm illerde stand ve sembolik çadırlar kurarak broşürler dağıtarak sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.
Ülkenin her alanının olduğu gibi eğitimi de sarmalayan gerici, antidemokratik tavra karşı mesleki onurumuza, demokratik hak ve taleplerimize, çocuklarımızın layık, bilimsel, demokratik, parasız ve eşit eğitim hakkına sahip çıkmak için mücadelemizi ve sesimizi büyütüyoruz.
Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkıyoruz.
Durmayacağız.
1-2-3 Kasım'da iş yerlerimizde kokart takarak tepkilerimizi ortaya koyacağız.
4 Kasım Cumartesi Konya ve Kocaeli Merkezli Bölge Eylemlerini, 11 Kasım Cumartesi Ordu ve Aydın Merkezli Bölge Eylemleri, 18 Kasım Cumartesi Tekirdağ ve Van Merkezli Bölge Eylemleri ile bize reva görülen sefalete karşı boyun eğmeyeceğimizi göstereceğiz.
24 Kasım'da ise üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacak, 25 Kasım Cumartesi günü düzenleyeceğimiz Büyük Ankara buluşmasında da eğitim emekçisinin haksızlığa karşı nasıl tek yumruk olacağını göstereceğiz.'' açıklamasında bulundu.