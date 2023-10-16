Isparta'da ''Barınamıyoruz, Geçinemiyoruz, Yaşayamıyoruz'' Standı

24 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacağız diye konuştu

Isparta'da ''Barınamıyoruz, Geçinemiyoruz, Yaşayamıyoruz'' Standı
ISPARTA
G.Tarihi: 15.10.2023 21:27
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Eğitim İş Isparta Şubesi Protesto Ediyor: "Geçinemiyoruz, Haklarımıza Saygı İstiyoruz!"
Isparta - 15 Ekim 2023 - Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Murat Akkın, memur ve memur emeklilerinin aldığı zamların enflasyonun altında kaldığını belirterek, "Tüm kamu emekçileri gibi eğitim emekçileri de geçinemiyor, haklarına kavuşamıyorlar" dedi.
Akkın yaptığı açıklamada; "İktidarın öncelikleri ile ülkenin ve yurttaşların ihtiyaçları arasındaki makas her geçen gün açılmaktadır ve bu ekonomik buhrana sürüklenen ülkemiz, çalışan kesim için bir hayatta kalma yarışmasının platformuna dönüşmektedir. Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'te alacağı ücretlerin belirlendiği 7. dönem toplu sözleşmesi, ülkemizde her şeyin pahalılaştığı bir dönemde kamusal emeğin ne kadar değersizleştirildiğinin göstergesidir" dedi.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının, toplu sözleşme müzakerelerinin gerçeklerini yansıtmadığını belirten Akkın, "Belirlenen zam teklifi, gerçek enflasyon rakamlarının ve Merkez Bankası'nın tahminlerinin altında kalmıştır. Mesleki haklarımızı bir dönem daha askıya almak zorunda bırakıldık" diye ekledi.
Akkın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın süslü açıklamalarla gerçekleri örtmeye çalıştığını belirterek, "Eğitim iş olarak bu duruma karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğitim emekçilerinin haklarına sahip çıkacağız ve ülkenin geleceğini inşa eden bu önemli kesimin saygı görmesini sağlayacağız" dedi.
Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Akkın, 24 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacaklarını da duyurdu. "Bu rezaleti kabul etmeyeceğiz ve sesimizi duyurmak için eylemlerimize devam edeceğiz" dedi. Akkın, 1-2-3 Kasım'da iş yerlerinde kokart takarak tepkilerini ortaya koyacaklarını, 4 Kasım'da bölgesel eylemler düzenleyeceklerini ve 24 Kasım'da iş bırakarak haklarını arayacaklarını sözlerine ekledi.
 
image 

image

image
 
HABERİN TÜM DETAYLARI

''Eğitim İş Isparta Şubesi bugün Kaymak Kapı Meydanı'nda ''Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz'' sloganıyla stand açtı.
Memur ve memur emeklisinin aldığı zamların enflasyonun altında kaldığını belirten Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Murat Akkın ''Tüm kamu emekçileri gibi eğitim emekçileri de geçinemiyor, haklarına kavuşamıyorlar'' dedi.

Murat Akkın yaptığı açıklamada; ''İktidarın öncelikleri ile ülkenin ve yurttaşların ihtiyaçları arasındaki makas her gücün her geçen gün açıklamada; ''Göz göre göre ekonomik buhrana sürüklenen ülkemiz, çalışan kesim için bir hayatta kalma yarışmasının platformuna dönüşmektedir.
Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'te alacağı ücretlerin belirlendiği 7. dönem toplu sözleşmesi, ülkemizde her şey durmadan pahallanırken, insan emeğinin günden güne ne kadar ucuzlaştırıldığının, kamu emekçisinin yöneticiler gözünde ne denli kıymetsiz olduğunun göstergesi olmuştur.
TÜİK'in paralel evrendeki Türkiye'ye bakarak belirlediği eflasyon oranları, tokların doluşup açların kaderine karar verdiği görüşme masası, kapalı kapılar ardında toplantılar, sarı sendikaların mikrofonlar önünde dostlar muhalefetle görsün tadında göstermelik itirazlar, yapısı nedeniyle zaten adil olması beklenemeyecek olan kamu hakem heyetinin devreye girmesi derken müzakere değil, müsamere yapılmıştır ve perde kamu emekçisine sefalet kararıyla kapatılmıştır.
Belirlenen zam teklifi hem bugünün gerçek enflasyon rakamlarının hem de Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıl için açıkladığı ve yine kim bilir kaç kez revize edilerek yukarıya çekeceği iyimser enflasyon rakamlarının dahi altında kalmıştır.
Özetle, mesleki haklarımız seçimlerden seçimlere hatırlayan yöneticiler, sarı sendikaların da yardımıyla bizlerin tüm taleplerini bir dönem daha askıya almıştır.
Tüm kamu emekçileri gibi eğitim emekçileri de geçinemiyor, haklarına kavuşamıyor, ailesinin ihtiyaçlarını gideremiyor, her ay borç batağına biraz daha batıyor. Yanlış politikalar nedeniyle toplumda hak ettiği saygıyı göremiyor.'' Dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın süslü açıklamalarla gerçekleri örtmeye çalıştığını söyleyen eğitim iş Isparta Şube Başkanı Akkın, eğitimi sarmalayan gerici, anti demokratik tavra karşı çıkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.
24 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacağız diye konuştu.

Akkın; ''Bu duruma çözüm üretmekle yükümlü olan Milli Eğitim Bakanlığı ise tüm bunları beyaz önlük gibi dayatmalarla, yeni model mülakatlarla ve süslü açıklamalarla hakikati örtmeye çalışıyor.
Yine bir plansızlığa imza atan Milli Eğitim Bakanlığı daha önce uzaktan yapılan seminer çalışmalarını ara tatilde 100 yüze yapılacağını açıklayarak öğretmenlerin dinlenme hakkını da gasp ediyor.
Tatil için program yapmış öğretmenleri mağdur ediyor.
Eğitim iş olarak bizleri sefalete sürükleyen Toplu İş Sözleşmesi açıklanır açıklanmaz tepki göstermiş, okullarda ve iş yerlerimizde bu rezaleti kabul etmeyeceğimizi söylemiştik.
15 Eylül'de yaptığımız ''Bordro Eyleminde'' ülkenin geleceğinin mimarı olan eğitim emekçilerine verilen ücretlerin ne kadar trajikomik olduğunu belgeleriyle göstermiştik.
Bugün itibariyle tüm illerde stand ve sembolik çadırlar kurarak broşürler dağıtarak sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.
Ülkenin her alanının olduğu gibi eğitimi de sarmalayan gerici, antidemokratik tavra karşı mesleki onurumuza, demokratik hak ve taleplerimize, çocuklarımızın layık, bilimsel, demokratik, parasız ve eşit eğitim hakkına sahip çıkmak için mücadelemizi ve sesimizi büyütüyoruz.
Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkıyoruz.
Durmayacağız.
1-2-3 Kasım'da iş yerlerimizde kokart takarak tepkilerimizi ortaya koyacağız.
4 Kasım Cumartesi Konya ve Kocaeli Merkezli Bölge Eylemlerini, 11 Kasım Cumartesi Ordu ve Aydın Merkezli Bölge Eylemleri, 18 Kasım Cumartesi Tekirdağ ve Van Merkezli Bölge Eylemleri ile bize reva görülen sefalete karşı boyun eğmeyeceğimizi göstereceğiz.
24 Kasım'da ise üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacak, 25 Kasım Cumartesi günü düzenleyeceğimiz Büyük Ankara buluşmasında da eğitim emekçisinin haksızlığa karşı nasıl tek yumruk olacağını göstereceğiz.'' açıklamasında bulundu.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TKDK Isparta'ya Yeni Fırsatlar Sunuyor!
Isparta Spor, Üst Üste 4. Galibiyetini Elde Etti
Isparta'da Ardışık Dört Mağazadan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
Alkollü ve Ehliyetsiz Genç Sürücü Özkanlar Kavşağında Kaza Yaptı
Ispartadaki Sürücüler Dikkat! Anında Tespit Ediliyor!
Isparta'da ''Barınamıyoruz, Geçinemiyoruz, Yaşayamıyoruz'' Standı
Kışa Hazır Olun, Isıtma Sisteminizi Güncelleyin!
Özel Halk Otobüsleri Birliği, 81 İlde Ücretsiz Taşıma Hizmetini Sonlandırma Kararı Aldı
Altın Fiyatları ve Gelecek Beklentiler
Asgari Ücret ve Emekli Zammı İçin Yeni Gelişmel
Elektrik Kesintisi Bildirimi - Isparta Merkez ve Çevresi
Kaya Balık ve Kaya Balık Evi: En Tazesi Denizden Sonra Bizde!
Isparta'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi
Isparta'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı Yeniden Düzenlendi ve Hizmete Açıldı
CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol Kira Artışlarına Tepki Gösterdi
Keçiborlu'da Yeni Kültür Evi Binasi Yapılıyor
Ahmet Günkaya'dan Öğrencilere Son Gün Uyarısı
Evlilik Kredisinin Ayrıntıları ve Yaş Sınırı Belli Oldu
Akaryakıta Yeni Zam Haberi Geldi: Motorine Zam Geliyor
Okullarda Yapılan Değişikliklerle Öğrencilere Rahatlatıcı Kararlar
Vekil Halıcı: Müzesiz Bir Isparta Olmaz!
GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Başladı
Eğirdir: Turist Cenneti İlçe
İş Dünyasında Kadın Gücü: Dilek Deregümülü Narlı TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Adayı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-ayanoglu-halicilik-hali-fiyatlari-ucuz-hali-kampanya-kampanyalari

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

isparta-detayli-oto-yikama

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-gul-ve-lavanta-urunleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-balik-balikci-siparis-telefon

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA motosiklet

ISPARTA egzoz tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Isparta'da Silahlı Çatışma Çıktı!Son Dakika: Isparta'da Silahlı Çatışma Çıktı!10 Ekim 2023
Isparta'da KÖFN Konserine Hazır Mıyız?Isparta'da KÖFN Konserine Hazır Mıyız?10 Ekim 2023
Kaymakam Mesut Akın Aksu'da Görevine BaşladıKaymakam Mesut Akın Aksu'da Görevine Başladı09 Ekim 2023
Isparta'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 5'e YükseldiIsparta'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi15 Ekim 2023
Isparta'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 YaralıIsparta'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı15 Ekim 2023
Isparta'da o kavgada silahlar konuştu: 1 ölüIsparta'da o kavgada silahlar konuştu: 1 ölü10 Ekim 2023
Eğirdir'de Korkunç Trafik Kazası: Çok Sayıda YaralıEğirdir'de Korkunç Trafik Kazası: Çok Sayıda Yaralı11 Ekim 2023
Isparta'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga!Isparta'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga!09 Ekim 2023
Isparta'da 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından ZehirlendiIsparta'da 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi09 Ekim 2023
Isparta Karayolu Yatırımları: İki Önemli Yolun Durumu AçıklandıIsparta Karayolu Yatırımları: İki Önemli Yolun Durumu Açıklandı09 Ekim 2023
Konya'da Tarihi Gökhöyük Kazıları Heyecan Verici Bulgularla Devam EdiyorKonya'da Tarihi Gökhöyük Kazıları Heyecan Verici Bulgularla Devam Ediyor09 Ekim 2023
​İYİ Parti Isparta'da Yeni İl Başkanı Dr. İbrahim Tekeli Göreve Başladı​İYİ Parti Isparta'da Yeni İl Başkanı Dr. İbrahim Tekeli Göreve Başladı12 Ekim 2023
Bakan Şimşek'ten emekli zammı ve ikramiye açıklaması:Bakan Şimşek'ten emekli zammı ve ikramiye açıklaması:10 Ekim 2023
Emekliler Maaş Müjdesi için Nefesini Tutuyor: İşte Masadaki 3 SeçenekEmekliler Maaş Müjdesi için Nefesini Tutuyor: İşte Masadaki 3 Seçenek09 Ekim 2023
Emekli İkramiyesi Almayacak 4 Grup: İkramiyenin Tüm Detayları Belli OlduEmekli İkramiyesi Almayacak 4 Grup: İkramiyenin Tüm Detayları Belli Oldu12 Ekim 2023
Yeni Yılda Vergi ve Ücretlere Yeniden Değerleme Oranına Göre Zam GeliyorYeni Yılda Vergi ve Ücretlere Yeniden Değerleme Oranına Göre Zam Geliyor09 Ekim 2023
Isparta'da meydana gelen feci trafik kazası:1 kişi öldüIsparta'da meydana gelen feci trafik kazası:1 kişi öldü09 Ekim 2023
ISPARTA MİLLETVEKİLİ HALICI TBMM KÜRSÜSÜNDEN SESLENDİISPARTA MİLLETVEKİLİ HALICI TBMM KÜRSÜSÜNDEN SESLENDİ09 Ekim 2023
Isparta'da Kahkaha Tufanı Esecek - Güldür Güldür Show Oyuncuları Sahne AlacakIsparta'da Kahkaha Tufanı Esecek - Güldür Güldür Show Oyuncuları Sahne Alacak10 Ekim 2023
SU'DA ISPARTA MARKASI BARDAK SU ÜRETİMİNE BAŞLADISU'DA ISPARTA MARKASI BARDAK SU ÜRETİMİNE BAŞLADI11 Ekim 2023