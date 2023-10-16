Isparta'da ''Barınamıyoruz, Geçinemiyoruz, Yaşayamıyoruz'' Standı

Eğitim İş Isparta Şubesi Protesto Ediyor: "Geçinemiyoruz, Haklarımıza Saygı İstiyoruz!"

Isparta - 15 Ekim 2023 - Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Murat Akkın, memur ve memur emeklilerinin aldığı zamların enflasyonun altında kaldığını belirterek, "Tüm kamu emekçileri gibi eğitim emekçileri de geçinemiyor, haklarına kavuşamıyorlar" dedi.

Akkın yaptığı açıklamada; "İktidarın öncelikleri ile ülkenin ve yurttaşların ihtiyaçları arasındaki makas her geçen gün açılmaktadır ve bu ekonomik buhrana sürüklenen ülkemiz, çalışan kesim için bir hayatta kalma yarışmasının platformuna dönüşmektedir. Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'te alacağı ücretlerin belirlendiği 7. dönem toplu sözleşmesi, ülkemizde her şeyin pahalılaştığı bir dönemde kamusal emeğin ne kadar değersizleştirildiğinin göstergesidir" dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının, toplu sözleşme müzakerelerinin gerçeklerini yansıtmadığını belirten Akkın, "Belirlenen zam teklifi, gerçek enflasyon rakamlarının ve Merkez Bankası'nın tahminlerinin altında kalmıştır. Mesleki haklarımızı bir dönem daha askıya almak zorunda bırakıldık" diye ekledi.

Akkın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın süslü açıklamalarla gerçekleri örtmeye çalıştığını belirterek, "Eğitim iş olarak bu duruma karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğitim emekçilerinin haklarına sahip çıkacağız ve ülkenin geleceğini inşa eden bu önemli kesimin saygı görmesini sağlayacağız" dedi.

Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Akkın, 24 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacaklarını da duyurdu. "Bu rezaleti kabul etmeyeceğiz ve sesimizi duyurmak için eylemlerimize devam edeceğiz" dedi. Akkın, 1-2-3 Kasım'da iş yerlerinde kokart takarak tepkilerini ortaya koyacaklarını, 4 Kasım'da bölgesel eylemler düzenleyeceklerini ve 24 Kasım'da iş bırakarak haklarını arayacaklarını sözlerine ekledi.













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''Eğitim İş Isparta Şubesi bugün Kaymak Kapı Meydanı'nda '''' sloganıyla stand açtı.Memur ve memur emeklisinin aldığı zamların enflasyonun altında kaldığını belirten Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Murat Akkın '''' dedi.Murat Akkın yaptığı açıklamada; ''İktidarın öncelikleri ile ülkenin ve yurttaşların ihtiyaçları arasındaki makas her gücün her geçen gün açıklamada; ''' Dedi.Milli Eğitim Bakanlığı'nın süslü açıklamalarla gerçekleri örtmeye çalıştığını söyleyen eğitim iş Isparta Şube Başkanı Akkın, eğitimi sarmalayan gerici, anti demokratik tavra karşı çıkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.24 Kasım'da iş bırakma eylemi yapacağız diye konuştu.Akkın; '''' açıklamasında bulundu.