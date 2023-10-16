Alkollü ve Ehliyetsiz Genç Sürücü Özkanlar Kavşağında Kaza Yaptı

Isparta'da gecenin ilerleyen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç sürücüsü olan 15 yaşındaki genç, alkollü ve ehliyetsiz olarak seyir halindeyken kırmızı ışığı ihlal etti. Bu ihlali sonucunda iki araç kavşakta çarpıştı.

Olay, gece saat 04:00 sularında Özkanlar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki alkollü ve ehliyetsiz sürücü, Özkanlar kavşağına yaklaştığında kırmızı ışığı ihlal etti. Kırmızı ışıkta geçerken, yeşil ışıkla çarşı istikametine gitmekte olan başka bir araca çarptı.

Çarpmanın ardından alkollü sürücü, trafik ışıklarına çarpıp durabildi. Kazada, alkollü sürücü ile diğer araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin trafikteki tehlikeli davranışlarının sonuçlarına dikkat çekiyor ve trafik kurallarına uyma gerekliliğini hatırlatıyor.























Hem 15 yaşındaydı, hem ehliyetsiz, hem de alkollüydü.Bir de kırmızı ışıkta geçince kazada kaçınılmaz oldu.Olayın adresi Özkanlar kavşağı.Gece saat 04 sıralarında kavşak üzerinde iki araç çarpıştı.Isparta'da meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.İddiaya göre alkollü olan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü,Özkanlar kavşağına geldiği sırada kırmızı ışıkta geçti.O esnada yeşil ışıkta çarşı istikametine giden araca çarpan alkollü sürücü,ardından trafik ışıklarına çarparak durabildi.Kazada alkollü sürücüyle diğer araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.