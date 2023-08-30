Isparta'daki Öğrenciler Bu Habere Dikkat!

Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Açıkladı - KYK Yurt Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bugün Ankara'da bulunan Yurt Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Bak, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yurt başvurularının başladığını ve bu sürecin 2 Eylül tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

Bakan Bak, üniversite tercih dönemlerinde öğrencilerin ve ailelerinin en büyük talebinin barınma olduğunu belirterek, 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet vereceklerini vurguladı. Bakanlık yurtlarının öğrenciler için ev ve yuva olduğunu vurgulayan Bakan Bak, bu yurtların zor dönemlerde dahi millete kapılarını açarak güçlü bir altyapıya sahip olduklarını ifade etti.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada, "Covid-19 pandemisinde 150 bini aşkın misafire yurtlarımızda ev sahipliği yaptık. Yangınlar, seller, depremler gibi durumlarda hızlıca çözüm üretip vatandaşlarımıza yurtlarımızı hazır hale getirdik. Son olarak 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depreminde 483 bin 179 vatandaşımıza yurtlarımızda hizmet verdik. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla yurt altyapısına sahibiz. Dünya genelinde böyle bir altyapı bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başladığını duyuran Bakan Bak'ın açıklamalarının ardından, 2023-2024 dönemi KYK yurt başvuruları hızla başladı. Üniversite tercihlerine göre farklı şehirlere gidecek olan öğrenciler, yerleşim konularını çözmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açılan KYK yurt başvurularını yapmaya başladılar.

Yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek olup, öğrencilerin e-Devlet şifresi veya diğer giriş yöntemlerini (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) kullanmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Bakan Bak'ın açıklamalarına göre 2023-2024 dönemi KYK yurt ücretleri de belirlendi. Yurt tiplerine göre değişen ücretler, aylık 345 lira ile 570 lira arasında farklılık göstermektedir.

Kimi öğrenciler ise şu koşullarda KYK yurtlarında ücretsiz olarak kalma hakkına sahip olacaklar: Şehit eşi ve çocukları, gazi ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak eğitimini tamamlayanlar, devlet koruması altında olanlar.