AFADER Yönetiminden Isparta Belediyesi Ziyareti

AFAD Gönüllüleri Dağcılık Eğitim Turizm Spor Yardımlaşma Derneği (AFADER) Genel Başkanı Mehmet Bilir ve yönetimiIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette Türkiye’nin unutmayacağı en acı tarih olan 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasındaki çalışmalar ele alındı. AFADER Genel Başkanı Mehmet Bilir, belediyenin gerek deprem bölgesinde gerekse Isparta’ya gelen depremzede vatandaşlara yönelik yapmış olduğu çalışmalar ve derneklerine vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür plaketi takdim etti.AFADER Genel Başkanı Mehmet Bilir, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediyenin 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında göstermiş olduğu çabaya çok teşekkür ettiklerini söyledi. Bilir, Türkiye’nin depremlere, sel felaketlerine ve afetlere hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, “Başkanım toplantıda bahsettiğiniz ‘Çevremizdeki iller afet durumunda ilimizin altyapısının nerede olduğunu bilsin, onların bilmesi lazım ki bizlere faydalı olsunlar’ şeklindeki açıklamanızı Türkiye’deki tüm il başkanlarımıza anlattım. Ben bu sözü hiç unutmuyorum. Isparta Belediyesinin yapmış olduğu bu çalışma örnek alınmalı. Başkanımız Belediye bünyesinde ISAK ekibini kurdu ve güçlendirdi” dedi.Derneklerine ilişkin bilgiler de veren Bilir, Türkiye’de 35 şubeyi geçtiklerini, yurt dışı şubeler açtıklarını ve 2024 yılı itibariyle Uluslararası AFAD Gönülleri adıyla anılacağını kaydederek, “AFADER ailesi olarak bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.AFADER’in yapmış olduğu çalışmalardan ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Dernek olarak memleketimizde ülkemizde oluşabilecek herhangi bir olumsuzlukta, felakette, insanlara, canlılara yardımcı olabilmek, yanında olabilmek eksikliklerini giderebilmek acıyı paylaşabilmek çok önemli” dedi.Türk milletinin yardımsever olduğundan bahseden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “AFADER’in her geçen gün gelişerek büyümesi çok önemli. 6 Şubat depreminde tecrübeli ekiplerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Isparta’dan giden su tesisatçılarımızın, demircilerimizin orada yaptığı önemli işleri de gördük. Tüm bunları topladığınızda ortaya bir ekip işi çıkıyor. Bu ekiplerin içinde sizlerin ve sivil toplum kuruluşlarının olması çok önemli” görüşlerinde bulundu.Belediye olarak ISAK ekibini kurduklarına değinen Başkan Başdeğirmen, ekibin son olarak da Atabey ilçesine bağlı Harmanören köyünde oyun oynadığı sırada 10 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki Yamaç Metin’i kurtardığını anlatarak, ekiplerin eğitimli olmasının öneminden bahsetti.AFADER’in de fahri çalışan bir ekip olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Allah rızası için sizlerde olaylara koşuyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Bizim ekiplerimizde sizlerle birlik beraberlik içinde zor günlerde beraber olmak için hazırlar. Bir cana faydalı olabilmek ne kadar güzel bir şey. Yapmış olduğunuz çalışmaları takdirle karşılıyorum. Allah bir daha bizlere böyle acıları yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.