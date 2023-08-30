Isparta'da Örtü Altı Tarım Çiftçinin Yüzünü Güldürüyor

Isparta'nın verimli toprakları, hasadı devam eden domates üretimiyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Özellikle örtü altında gerçekleştirilen domates üretimi, iç ve dış pazarda büyük ilgi görüyor.Isparta il genelinde toplamda 2 bin 406 dekar alanda örtü altı domates üretimi yapılmaktadır. Bu üretim alanının 1.250 dekarlık kısmı Merkez İlçe ve köylerinde yer almaktadır. Deregümü Köyü başta olmak üzere Yakaören, Gelincik, Kuleönü, Büyükgökçeli ve Küçükgökçeli gibi köylerde örtü altında domates yetiştiriciliği öne çıkmaktadır. Ayrıca, Aksu İlçesi Karağı Köyü, Sütçüler İlçesi Çandır, Yeşilyurt, Şeyhler Köyü, Yalvaç İlçesi Çetince, Bahtiyar Köyü, Gelendost İlçesi Çaltı, Hacılar Köyü, Atabey İlçesi Harmanören, İslamköy ve Bayat Köyü gibi bölgelerde de örtü altı domates yetiştiriciliği başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.Çiftçiler tarafından tercih edilen çeşitler arasında özellikle Torry, Tybif ve Kratos ön plana çıkmaktadır. İlimizde örtü altında üretilen yaklaşık 40 bin ton domatesin büyük bir kısmı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde iç pazara sunulmak üzere gönderilmektedir. Bununla birlikte, Romanya ve Ortadoğu ülkeleri gibi yurtdışı pazarlara da ihracat yapılarak dış pazara hitap edilmektedir.Domates üretim sezonu boyunca, üretim alanlarındaki seralara yerleştirilen Tuta Absoluta tuzakları teknik personel tarafından düzenli aralıklarla takip edilmektedir. Bu sistem sayesinde üreticilere ilaçlama zamanlaması konusunda gerekli bilgiler sağlanarak üretimde verimlilik ve kalite artışı hedeflenmektedir.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin örtü altı domates üretimine sağladığı katkıları takdirle karşılarken, bu alandaki başarının ilerlemeye devam etmesini desteklemeye devam edeceğini belirtti.