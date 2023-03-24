Isparta, Türkiye'de ilk kez aktif bir tren garına inşa edilen Millet Bahçesi ve 300 kişilik cami inşaatında çalışmaların devam ettiği bildirildi. Tren garının önünde bulunan buharlı kara tren lokomotifi 15 metre geriye alınarak, yeni yerine vinç yardımıyla yerleştirildi. Millet Bahçesi içerisinde yer alan buharlı kara tren lokomotifi bakımları yapılarak boyanacak ve burada bir fotoğraf çekim alanı oluşturulacak. Caminin çevresindeki peyzaj düzenlemesi çalışmaları ise sürüyor. Isparta'da devam eden bu projelerle birlikte bölgeye farklı bir renk katacak ve yerel halkın kullanımına sunulacak.