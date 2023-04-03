Isparta İlindeki Mezbahaların Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Onaylı Mezbahalar Halkımızın Sağlıklı Et İhtiyacını Karşılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekipleri Mezbahalarda Hijyen ve Teknik Koşulları Denetliyor

Mezbaha Sorumlularına Hijyen ve Ekipman Konularında Bilgilendirmeler Yapılıyor

Isparta'daki Mezbahaların Denetlenmesi Halkımızın Sağlığı İçin Önem Taşıyor

Isparta ilindeki mezbahaların Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla faaliyet göstermeleri için gerekli denetimler aralıksız devam ediyor. Bu denetimler, halkımızın sağlıklı ve kaliteli et ihtiyacının karşılanması ve güvenli gıdaya erişiminin güvence altına alınması için oldukça önemli.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler, mezbahaların teknik ve hijyenik koşulları, kasaplık hayvanların mezbahaya geliş evrakları, işletme padokları, kesim salonu, sakatat bölümleri ve soğuk depolar gibi konuları kapsıyor. Denetimlerde ayrıca işletmede tutulması gereken evraklar da kontrol ediliyor.Denetimlerde mezbaha sorumlularına genel ve özel hijyen gereklilikleri, ekipman ile ilgili hususlar ve personel hijyeni hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Böylece mezbahaların daha hijyenik bir ortamda çalışmaları ve güvenli gıda üretmeleri sağlanıyor.İsparta ilindeki mezbahaların düzenli olarak denetlenmesi, halkımızın sağlığı için büyük önem taşıyor. Bu sayede, tüketicilerimizin güvenle et tüketmeleri ve sağlıklarının korunması sağlanıyor.