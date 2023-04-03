Güney ve Güneybatı Yönlerden Kuvvetli Fırtına Bekleniyor

Fırtına Nedeniyle Olumsuzluklara Karşı Dikkatli Olunmalı

Isparta'da Fırtına Sebebiyle Tedbirler Alınmalı

Vatandaşlar Fırtına Nedeniyle Dikkatli Olmaya Çağrılıyor

Isparta ve çevresinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 04.04.2023 Salı günü güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90km/saat) bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) tahmin ediliyor.Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor ancak ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.İsparta ve çevresinde yaşayan vatandaşların, özellikle açık alanlarda bulunan ve çevreye zarar verebilecek nesnelerin kontrolünü sağlamaları gerekiyor. Ayrıca, kapalı alanlarda soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine karşı önlem almaları da öneriliyor.Tüm vatandaşlarımızın, fırtınanın etkisi geçene kadar gerekli önlemleri alarak, güvenli bir şekilde hareket etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önem arz ediyor.