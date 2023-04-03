- Güney ve Güneybatı Yönlerden Kuvvetli Fırtına Bekleniyor
- Fırtına Nedeniyle Olumsuzluklara Karşı Dikkatli Olunmalı
- Isparta'da Fırtına Sebebiyle Tedbirler Alınmalı
- Vatandaşlar Fırtına Nedeniyle Dikkatli Olmaya Çağrılıyor
Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor ancak ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.
İsparta ve çevresinde yaşayan vatandaşların, özellikle açık alanlarda bulunan ve çevreye zarar verebilecek nesnelerin kontrolünü sağlamaları gerekiyor. Ayrıca, kapalı alanlarda soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine karşı önlem almaları da öneriliyor.
Tüm vatandaşlarımızın, fırtınanın etkisi geçene kadar gerekli önlemleri alarak, güvenli bir şekilde hareket etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önem arz ediyor.