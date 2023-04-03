Isparta'da, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Minikler - Küçükler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları 6 Mart Spor Salonu'nda başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Sporcuların mücadelesi heyecan dolu anlar yaşatırken, taraftarlar da büyük bir coşku ile takımlarına destek verdi. Müsabakalarda gösterdikleri performanslarla derece elde eden sporcular, ödülleri ile birlikte gurur duydukları başarılarını kutlama fırsatı buldular. Okul Sporları Taekwondo İl Birinciliği, öğrenciler arasında spor kültürünün yaygınlaştırılması ve sporcu yetiştirilmesi açısından büyük bir öneme sahip.