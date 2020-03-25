ISPARTA'DAKİ ESNAF ve SANATKARIMIZIN DİKKATİNE

1 Esnaf Kredi Kefalet kooperatiflerinden kredi kullanan ortaklarımızda bu krediden yararlanabilecektir

2 Kredi için başvuruda Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliyeden borcu yoktur yazısı belgesi istenmeyecektir

3 Daha önce Esnaf Kredi Kefalet kooperatiflerinden kredi kullanan ortaklarımız yine kredi kefalet kooperatiflerine müracaat ederek bu krediyi kullanabilecekler.

4 İlk kez krediden faydalanacak esnaf ve sanatkarımız doğrudan Halkbankası şubelerine müracaat edeceklerdir

Korona virüs salgının olumsuz etkilerini önleme amacıyla Halkbankası tarafından esnafımıza kullandırılacak olan 25 bin TL ye kadar verilen işletme kredisinden;Krediden yararlanmak isteyen esnafımızdan istenen belgeler şunlardır:Nüfus cüzdanı fotokopisi, Esnaf Sicil Tasdiknamesi, Odakayit belgesi, Vergi levhası, imza beyannamesi, 2018 2019 yılları mali evraklar (işletme hesap özeti veya beyanname, tahakkuk fişi, detay mizan), varsa araç ruhsat fotokopisi, varsa tapu fotokopisi...Esnaf ve Sanaklar Odası