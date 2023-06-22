Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta'da devam eden okul inşaat çalışmalarını denetlemek ve inşaatların son aşamalarını incelemek üzere çeşitli okullara ziyaret gerçekleştirdi. Vali Baruş, Isparta'da eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesi hedefiyle gerçekleştirilen inşaat projelerini yakından takip ediyor.Ali Haydar Albayrak İlkokulu, Şehit Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu, Gülistan Anaokulu ve Karaağaç Mahallesi Özel Eğitim Anaokulu gibi okullarda gerçekleşen inşaat çalışmalarını denetleyen Vali Baruş, öğrencilerin daha modern ve güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için yapılan çalışmaların ilerlediğini gözlemledi.Ali Haydar Albayrak İlkokulu'nda yapılan incelemelerde Vali Baruş, 20 derslikli okulun tamamlanma süreci hakkında bilgi aldı. Şehit Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu'nda ise 24 derslikli okulun ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışmaları inceledi ve öğrencilerin daha donanımlı bir eğitim ortamına kavuşacaklarını vurguladı.Gülistan Anaokulu'nda devam eden çalışmaları da ziyaret eden Vali Baruş, okulun yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi için titizlikle çalışılmasını istedi. Ayrıca, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Özel Eğitim Anaokulu'nda yapılan çalışmaları da yakından takip ederek bilgi aldı.Isparta'daki eğitim kurumlarının fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için devam eden çabaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Şu anda il genelinde 19 okulda inşaat çalışmalarının devam ettiği ve 10 okulun ise proje ve ihale aşamasında olduğu ifade edildi. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Isparta'da öğrencilerin daha iyi eğitim imkanlarına sahip olmalarının hedeflendiği vurgulandı.Son olarak, Vali Baruş'un Şehit Mehmet Ünal İlkokulu'nu ziyaret ederek sınıfları ve okulun diğer bölümlerini gezdiği belirtildi.Isparta'daki eğitim yatırımlarının sürekli olarak devam etmesiyle birlikte ildeki öğrencilerin daha modern ve donanımlı eğitim ortamlarına kavuşmaları amaçlanıyor.