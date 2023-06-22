Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında Isparta Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıyla bir araya geldi. Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün ve ilgili kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de toplantıya katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yapılan toplantıda, daha önce alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler gözden geçirilerek katılımcılar tarafından görüş ve öneriler sunuldu. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Vali Baruş, toplantının açılış konuşmasında bağımlılık yapan maddelerin gençliği tehdit eden en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bu toplantılar, bağımlılık yapıcı maddelerin geniş toplum kesimlerine ulaşmasını engellemek adına yürüttüğümüz mücadeleye yeni fikirler sunmaktadır. Sizlerin değerli katkılarıyla bugün, daha önce aldığımız kararlar doğrultusunda kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendireceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bağımlılıkla mücadelede yaptığı eğitim çalışmaları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün gençlere yönelik bilgilendirme ve aydınlatma çalışmaları da sunumlarla ele alınacak. Sunumların ardından, bağımlılıkla mücadelede kullanılacak diğer yöntemlerle ilgili siz değerli üyelerin fikirlerine başvuracağız. Toplantıya katılımınız için teşekkür ediyor, başarılı bir toplantı geçirmemizi diliyorum."