Isparta'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Yalvaç'ta Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Yalvaç ilçesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme kaza, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana geldi. 32 YB 203 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 32 ACJ 510 plakalı başka bir araca ve park halindeki 34 BBS 11 plakalı araca çarpmasıyla gerçekleşen kazada, araçta bulunan 16 yaşındaki Azizhan Y. yaralandı.

Olayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatırken, kazanın meydana geldiği bölgede trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışıldı.