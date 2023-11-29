Eğirdir Gölü'nde Oluşan Yeni Ada

Eğirdir Gölü'nde devam eden kuraklık, ilginç bir manzara ortaya çıkardı: Yeni bir ada oluştu. Bu durumu görüntüleyenler, sosyal medyada paylaştıkları videolara çeşitli yorumlar ekledi. Videolara yapılan yorumlardan birinde, geçmişte gölde çekilen fotoğraflara dayanarak, o dönemde göldeki su seviyesinin daha yüksek olduğu ve oyunların, etkinliklerin göl kıyısında yapıldığı anlatıldı.Bir kullanıcı, "Benim babam Barla'da 1970'lerde bu adanın çekilmeden dolayı yine göründüğünü söylüyor. Kötüye gidiş var elbette ama ben umutluyum, inşallah o zamanda dolduğu gibi yıllar içerisinde yine dolacak" ifadesiyle umutlu bir yaklaşım sergiledi.Bir diğer yorumda, "Çocukluğum Altınkum plajında geçti, her yaz 7 aile çadır atılırdı. Herkes birbirini tanıdırdı, adım atacak yer olmazdı. Masalar kurulur, okeyler oynanırdı. Şimdi ise çadırın önünden 100 metre yürüyorsunuz, kimseler yok. Küs gibiydi insanlara sanki göl. Çok üzüldüm, çocukluk anılarım bir bir geçti gözlerim önünden. Umarım düzelir diye niyet ediyorum" denildi.Bu yorumlar, göldeki değişikliğin sadece doğal bir olay olmanın ötesinde, geçmişte yaşanan anıların özlemini taşıyan insanlarda duygusal bir etki bıraktığını gösteriyor.