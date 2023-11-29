Geleceğin Şefleri Hünerlerini Sergilediler

Isparta il genelindeki meslek liselerinin yiyecek içek bölümlerinde eğitim gören ‘Geleceğin Şefleri’ hünerlerini Barida Otel’de düzenlenen Yöresel Yemek Fuarı’nda sergilediler.Isparta Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrencilerin hazırlayıp sunduğu Isparta’ya ait yöresel yemekler konuklardan büyük beğeni aldı. Sazan Dolmasından Kabuneye, samsa tatlısından kesmikli baklavaya kadar bir çok yöresel ürün konuklara ikram edildi.Yöresel Yemek Fuarı’nı ziyaret eden Vali Aydın Baruş, öğrencilerle tek tek tanışarak hazırladıkları yemeklerle ilgili bilgiler aldı. Ortaya çıkardıkları başarılı çalışmalardan dolayı öğrencileri tebrik eden Vali Baruş ardından ikram edilen yemeklerin tadına baktı.İkramlar sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimin niteliğini geliştirme projesi kapsamında mesleki eğitime önem verdiklerini vurgulayan Vali Baruş, Öğrencilerin hazırladıkları yemekleri çok beğendiğini söyledi.Vali Baruş, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen Isparta Eğitimin Niteliğini Geliştirme projemiz kapsamında gençlerimizin ustalığını marifetini görmek üzere buraya geldik. Bu projenin amacı da çocuklarımızın sadece eğitim gördüğü fiziki alanların iyileştirilmesi değil aldıkları eğitim ve uygulamaların da kalitesinin artırıldığı, geleceği iyi bir şekilde hazırlanmaları. Bu kapsamda biz özellikle mesleki eğitime de önem veriyoruz. Bu anlamda bugün de 6 meslek lisemizin ve bir meslek eğitim merkezimizin yeme içme bölümleri öğrencilerimiz Isparta’nın geleneksel yemeklerini burada bize ikram ettiler. Onlardan tatma imkanı bulduk. Gerçekten çok leziz yemekler, yorumunu da çok iyi yapmışlar. Hocalarının eşliğinde çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar ve gelecekte inşallah çok başarılı birer meslek sahibi olacaklar. Çünkü yeme içme bölümü hakikaten Türkiye’de talep edilen istihdam alanlarından birisi. Meslek liselerini tercih edecek gençlerimize özellikle tavsiye ediyorum. Aşçılık, yeme içme bölümleri bunları tercih ederlerse hiçbir problem yaşamadan kolaylıkla iş bulabilirler. Özellikle konaklama tesisi işletmecilerimizle konuştuğumuzda en fazla sıkıntı çektikleri noktanın aşçı ve yeme içme bölümünde yemek yapabilecek, yemek servisi yapabilecek gençler olduğunu ifade ediyorlar. Bu bakımdan ilimizde bu bölümlerde okuyan öğrencilerimizin çok talihli olduğunu söylemek istiyorum. Hepsi birer iş sahibi olacak inşallah. Ve leziz yemekleri hem Isparta insanına hem de dışarıdan gelen misafirlerimize ikram ederek Isparta’nın bu güzel lezzetlerini de tanıtmaya katkıda bulunmuş olacaklar. Bu etkinlik hem gençlerimiz içinde güzel oldu. Çünkü kendi becerilerini gösterme imkanı bulmak, onlara da mesleklerinde güvenle ilerleme şansı tanıyor. Hepsinin de mesleklerini sevdiklerini gördüm gözlerinden gerçekten zevk alıyorlar bu işi yaparken, aşçılık ve yemek yapma işi zaten öyle bir şey. Zevkle yaptığınız takdirde diğer insanları da memnun ediyorsunuz. Burada hem il merkezimizden hem ilçelerimizden olan lezzetlerimizin bir çok insan tarafından tadılmış ve beğenilmiş olması gençlerimizin de geleceğe yönelik çok olumlu mesajlar verdiğini gösteriyor. Hepsini tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Eğitimin niteliğinin geliştirilmesi projesi kapsamındaki faaliyetlerimiz durmadan devam edecek. Diğer okullarımızda okuyan öğrencilerimize yönelik de bu faaliyetler durmaksızın ilerliyor. Önemli olan gençlerimizi geleceğe iyi bir şekilde hazırlamak. Bu etkinlikte onlardan biriydi. Tüm hocalarımızı ve öğrencilerimiz tekrar tebrik ediyorum” dedi.Isparta Yöresel Yemek Fuarı’ndaki yemekler; Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Keçiborlu Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şarkikaraağaç Şehit Muhammed Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yalvaç Antik Kent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Isparta Meslek Eğitim Merkezi (MESEM) öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlandı.