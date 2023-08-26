Isparta'da Yurt Hizmetleri Güncellemesi ve Önemli Bilgilendirme

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: Yurt Hizmetleri Güncellemesi ve Önemli Bilgilendirme

17 Eylül 2023 tarihinde hizmete açılacak olan GSB Isparta Yurtları, Bakanlığımızın onayıyla öğrencilere hizmet sunacak. Ayrıca, önceden başlayacak akademik takvime sahip öğrencilerimiz için belirlenen nöbetçi yurtlarımız da hizmet verecektir.

Yurt Hizmetleri Başlıyor

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, öğrencilere daha iyi hizmet sunmak ve konaklama imkanlarını güncellemek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımızın olurları doğrultusunda, GSB Isparta Yurtları 17 Eylül 2023 tarihinde hizmete açılacaktır. Özellikle Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Bölümleri gibi akademik takvimi 17 Eylül 2023 tarihinden önce başlayacak olan öğrencilerimiz için bu yurtlarımız hizmet verecektir.

Nöbetçi Yurtlarımızda Hizmet

Ayrıca, akademik takvimi 17 Eylül tarihine göre başlamayacak ancak önceden gelmek isteyen öğrencilerimize yönelik nöbetçi yurtlarımız da hizmet sunacaktır. Bu öğrencilerimiz, 3 gün önceden gelerek nöbetçi yurtlarımızda konaklayabileceklerdir. 17 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olan akademik takvime sahip öğrencilerimiz ise kayıtlı oldukları Yurt Müdürlüklerine yönlendirilecektir.

Nöbetçi Yurtlarımızın Adresleri

Nöbetçi Erkek Yurdumuz: Murad Hüdavendigar Yurt Müdürlüğü Nöbetçi Kız Yurdumuz: Bediüzzaman Said Nursi Yurt Müdürlüğü