​Isparta'da Otomobil Kazası: 2'si Ağır 4 Kişi Yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Yalvaç ilçesi Bahtiyar köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada, 35 KGD 93 plakalı otomobilin sürücüsü S.A.K (58) ile eşi R.K. ve çocukları Ş.A.K. ile M.E.K. yaralandı.Kaza ihbarının ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.Kazada yaralanan Ş.A.K. ve M.E.K'nin hayati tehlike taşıdığı belirlendi. Yaralılar, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili inceleme başlatan yetkililer, kazanın nedenini ve ayrıntılarını araştırıyor.